"Scary Movie" knackt nach 26 Jahren die Milliardenmarke

Die Horrorkomödie-Reihe "Scary Movie" hat nach 26 Jahren eine beeindruckende Marke geknackt: Das Franchise überschreitet erstmals die Grenze von einer Milliarde Dollar, umgerechnet etwa 880 Millionen Euro, an den weltweiten Kinokassen. Maßgeblich dazu beigetragen hat der neueste Ableger, der allein in den USA stolze 88 Millionen Euro eingespielt hat. International kamen weitere 95 Millionen Euro hinzu, was dem Reboot einen globalen Gesamteinspieler von 183 Millionen Euro beschert. Damit haben alle sechs Teile der Reihe zusammen die Milliarden-Schallmauer durchbrochen, wie Deadline berichtet.

Der neue Film markiert zugleich die Rückkehr der Wayans Brüder, die als Autoren, Schauspieler und Produzenten an Bord sind. Regie führte diesmal Michael Tiddes, finanziert wurde das Projekt von Miramax. Die vorherigen Einspielergebnisse der Reihe machen deutlich, wie langlebig das Franchise ist: Der erste Teil aus dem Jahr 2000 spielte weltweit 245 Millionen Euro ein, Teil zwei 123 Millionen, der dritte Teil 193 Millionen, der vierte 156 Millionen und "Scary Movie 5" noch 69 Millionen Euro.

Die "Scary Movie"-Reihe startete im Jahr 2000 als Parodie auf bekannte Horrorfilme und wurde von den Wayans Brüdern ins Leben gerufen. Mit dem dritten, vierten und fünften Teil hatte zunächst David Zucker das Ruder als Regisseur übernommen, ehe das Franchise nun mit dem neuen Reboot wieder zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist. Mit dem Überschreiten der Milliardenmarke beweist die Reihe, dass sie auch nach einem Vierteljahrhundert noch immer ein Publikum findet.

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Imago Anna Faris als Cindy und Regina Hall als Brenda in "Scary Movie 6"

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Getty Images Marlon Wayans und Shawn Wayans bei der Premiere von "Scary Movie" in den Paramount Pictures Studios in Los Angeles

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Imago Anna Faris als Cindy in "Scary Movie 4"

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