Premiere für Ludwig: Cathy Hummels strahlt mit ihrem Sohn

Für Cathy Hummels (38) war es ein ganz besonderer Nachmittag: Die Moderatorin und Influencerin besuchte am Sonntag die Premiere des Films "Minions & Monster" in München – und hatte dabei ihren Sohn Ludwig an ihrer Seite. Während Cathy zunächst solo auf dem roten Teppich posierte, kam der Achtjährige kurz darauf dazu – und das in einem ganz speziellen Outfit. "Mein Sohn kommt jetzt als Minion verkleidet", kündigte sie vorab in ihrer Instagram-Story an. "Ich bin ganz gespannt."

Als Ludwig dann tatsächlich auftauchte, ließ Cathy ihre rund 662.000 Instagram-Follower direkt daran teilhaben. "Da kommt er, mit seinen Freunden, das hat er sich gewünscht", schrieb sie. Zu einem gemeinsamen Schnappschuss von Mutter und Sohn postete sie liebevoll: "Mein kleiner Minion." Ludwig durfte sogar selbst kurz auf dem Profil seiner Mutter auftreten und verraten, was das Lieblingswort der kleinen Filmfiguren ist – nämlich "Banana". Cathy verriet außerdem, dass sie für Ludwig und seine Freunde extra Socken gekauft hatte.

Cathy und ihr Ex-Mann, Fußballprofi Mats Hummels (37), lernten sich 2007 kennen, heirateten 2015 und bekamen drei Jahre später Sohn Ludwig. 2021 trennten sie sich, 2022 wurde die Ehe geschieden. Normalerweise hält Cathy ihren Sohn weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In der Vergangenheit sprach sie offen darüber, wie sie das Leben als Teilzeitmama erlebt: "Am Anfang war es sehr schwer", sagte sie. Zuletzt machte sie außerdem kein Geheimnis daraus, dass sie sich weiteren Nachwuchs wünscht: "Will den Weg nicht alleine gehen", äußerte sie sich dazu.

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Imago Cathy Hummels mit Sohn Ludwig bei der Premiere von "Minions & Monster" im Mathäser Filmpalast, München, 28.06.2026

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Imago Cathy Hummels bei der Deutschlandpremiere von "Minions & Monster" beim 43. Filmfest München

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Getty Images Mats Hummels und Cathy Hummels bei der FIFA WM 2014