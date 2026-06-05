Müller-Ehe am Ende: Cathy Hummels bricht ihr Schweigen

Das plötzliche Ehe-Aus von Lisa (36) und Thomas Müller (36) bewegt die Promi-Welt – und ruft nun auch Cathy Hummels (38) mit einer persönlichen Einschätzung auf den Plan. Die Influencerin äußerte sich im RTL-Interview lobend und betonte die respektvolle Kommunikation des einstigen Vorzeigepaares, das bisher gänzlich auf schmutzige Details oder öffentliche Vorwürfe verzichtet. In ihrer Botschaft wünscht Cathy den beiden nur das Beste für die Zukunft und erklärt: "Ich finde es sehr vorbildlich, mit wie viel Respekt, Wertschätzung und auch Liebe Thomas und Lisa ihr Ehe-Aus kommuniziert haben. Das zeigt Größe und Respekt."

Cathy und Lisa kennen sich bereits seit 2012 und haben in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, wie tief und unkompliziert ihr freundschaftliches Verhältnis geblieben ist. Cathy, die von 2015 bis 2022 mit Fußballstar Mats Hummels (37) verheiratet war und damit genau das schon durchgemacht hat, was Lisa nun bevorsteht, betont im Interview: "Wir kennen uns schon sehr lange. Wir verstehen einander einfach, ohne viel reden zu müssen." Die 38-Jährige hofft nach den jüngsten Entwicklungen nun ganz besonders auf ein schnelles Wiedersehen mit ihrer guten Freundin, denn das sei "tatsächlich schon viel zu lange her".

Cathy hat sich in der deutschen Medienlandschaft eine Präsenz erarbeitet, die sich mittlerweile über verschiedenste Sparten erstreckt. Zu den bekanntesten Stationen ihrer TV-Karriere gehört die Moderation des RTL2-Formats Kampf der Realitystars, das unter ihrer Führung im Jahr 2022 sogar den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" einheimste. Weniger glanzvoll verlief dagegen ihre Teilnahme an der RTL-Show Let's Dance im Jahr 2015, bei der sie mit einer gebrochenen Rippe antrat und trotz ihres starken Einsatzes den letzten Platz belegte.

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Imago Cathy Hummels und Lisa Müller beim Bundesliga-Spiel FC Bayern München gegen Werder Bremen am 26.08.2016

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Imago Thomas und Lisa Müller bei der Shibuya-Crossing-Party im Mandarin Oriental in München, 22.02.2024

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Imago Cathy Hummels bei der Filmpremiere von Extrawurst im Mathäser Filmpalast in München am 8. Januar 2026