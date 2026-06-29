Nach Ediths Vorwürfen: Eric Stehfest teilt langes Statement

Nach Edith Stehfests (30) öffentlichen Vorwürfen hat sich nun auch Eric Stehfest (37) selbst zu Wort gemeldet. Der Schauspieler reagierte jetzt in seiner Instagram-Story mit einem langen Statement auf die Behauptungen seiner Ex-Frau, er wolle ihr die gemeinsamen Kinder wegnehmen und kämpfe vor Gericht um das alleinige Sorgerecht. In seinem Post wehrt er sich gegen die Vorwürfe – und schlägt dabei durchaus scharfe Töne an: "Ich weise sämtliche Behauptungen, ich würde vor Gericht um das alleinige Sorgerecht kämpfen und Edith die Kinder entziehen, deutlich zurück. Der Schutz meiner Kinder steht für mich an erster Stelle, deshalb möchte ich auch nicht viel sagen. Allerdings muss und werde ich mir nicht alles gefallen lassen, weil dadurch mein Ruf und die öffentliche Meinung über mich beeinträchtigt werden können."

Eric thematisiert in seinem Statement auch Auflagen durch zuständige Behörden. Diese müssten nach seiner Darstellung erfüllt werden, bevor ein normaler Umgang zwischen Edith und den Kindern wieder möglich sei. "Diese Auflagen sind absolut nicht unbegründet, doch es ist nicht mein Recht, darüber zu sprechen, das muss Edith selbst entscheiden, wie offen sie damit umgeht", schreibt Eric. Deutlich wurde er aber bei den Angriffen auf sein Privatleben: Ediths Verhalten sei "mehr als grenzüberschreitend", weil sie ihn verantwortlich mache und zugleich sein neues Leben sowie die darin involvierten Personen attackiere. "Sie kann froh sein, dass wir keine rechtlichen Schritte einleiten", fügt Eric hinzu.

Dass das Ganze öffentlich ausgetragen wird, sieht der Schauspieler kritisch, begründet aber auch, warum er jetzt auch auf Social Media auf Ediths Vorwürfe reagiert: "Ich würde niemals von allein dieses Thema öffentlich besprechen wollen, allerdings bin ich ebenfalls in der Lage, mich und meine Werte zu verteidigen, wenn es nötig ist. Sollte sie irgendwann damit aufhören, werdet ihr von mir auch nichts mehr zu dem Thema hören." Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder, deren Schutz für Eric nach eigenen Angaben oberste Priorität hat.

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Imago Eric Stehfest bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt" im Cinenova Kino, Köln, 14.01.2026

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Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

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Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihren Kindern