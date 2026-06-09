Cathy Hummels denkt über ein zweites Kind nach

Cathy Hummels (38) träumt von einem zweiten Kind – aber nur unter bestimmten Bedingungen. Die Moderatorin und Influencerin sprach jetzt offen über ihren Kinderwunsch und machte dabei auch deutlich, wie ihr Zeitfenster dafür aussieht. "Ich bin jetzt 38 und ich glaube, so bis 40 würde ich jetzt schon sagen, könnte ich mir es noch mal vorstellen", sagte sie in einem Video auf Instagram. Einen entscheidenden Haken hat die Sache allerdings: Derzeit fehlt ihr der passende Mann dafür. "Ich habe ja keinen Partner", so die Moderatorin.

Eizellen einfrieren lassen hat sie nicht – und das bewusst. Den Weg wolle sie "ehrlich gesagt nicht alleine gehen", wie sie erklärte. In der Vergangenheit habe sie bereits sehr vieles allein gemeistert, weshalb das für sie keine Option sei. Ein weiteres Kind stelle sie sich nur in einer stabilen Beziehung mit dem richtigen Partner vor, zumal sie auch beruflich voll weiter durchstarten möchte. An potenzielle Kandidaten richtete sie schließlich einen unverblümten Appell: "Also Männer, wenn ihr Bock habt, strengt euch an, erobert mich und wer weiß, vielleicht seid ihr dann mein Zukünftiger."

An ihre erste Schwangerschaft denkt sie dabei mit großer Wärme zurück. Sie beschrieb die Zeit als "eine ganz tolle und ganz intensive Zeit" und schwärmte von der Geburt ihres Sohnes Ludwig (8): "Auch als ich ihn kennengelernt habe, einfach was ganz Besonderes. Und er ist mein eigen Fleisch und Blut." Cathy hat ihren Sohn mit ihrem Ex-Partner Mats Hummels (37) . Das Paar hatte sich 2007 kennengelernt und 2015 geheiratet. Nach ihrer Trennung, die beide 2022 öffentlich bestätigten, folgte im Dezember desselben Jahres die Scheidung. Die beiden teilen sich das Sorgerecht für ihren Sohn.

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Imago Cathy Hummels bei der Filmpremiere von Extrawurst im Mathäser Filmpalast in München am 8. Januar 2026

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Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Dezember 2024

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Getty Images Mats Hummels bei seinem Abschiedsspiel, August 2025