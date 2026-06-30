Ständige Veränderung: Fans kritisieren Anna-Maria Ferchichi

Anna-Maria Ferchichi (44) plant die nächste Umgestaltung in ihrem Zuhause – und nimmt ihre Follower wieder dabei mit. Diesmal geht es um die Wohnzimmerdecke in dem weitläufigen Anwesen, das sie mit Rapper Bushido (47) und ihren acht Kindern im Münchner Nobelvorort Grünwald bewohnt. Fast sieben Meter hoch ist die Decke, und die 44-Jährige hat sich bereits einen Spiegelbauer ins Haus geholt, um über mögliche Gestaltungsoptionen zu sprechen. Doch die ursprünglich geplante Spiegelfolie fiel schnell durch: "Ursprünglich wollten wir Spiegelfolie an der Decke in unserem Wohnzimmer haben. Aber mit den einzelnen Feldern wirkte es zu unruhig", erklärt sie ihren Followern auf Instagram.

Stattdessen soll die Decke nun leicht abgehängt werden, sodass alle Felder zu einem einzigen werden – kombiniert mit warmem, indirektem Licht. "Er hat uns eine super Lösung geboten", schwärmt Anna-Maria von dem Vorschlag des Spiegelbauers und fragt ihre Community: "Was denkt ihr?" Die Reaktionen der Fans fallen jedoch nicht nur positiv aus. Viele Follower zeigen sich genervt von dem anhaltenden Umbautreiben. "Das Haus war ursprünglich wunderschön und halt sehr stilgerecht. Weniger ist mehr, was diesbezüglich ein sehr gutes Motto ist", schreibt ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: "Es ist immer Geschmackssache. Ich fand die ursprüngliche Version einfach perfekt. Wünsche euch die innere Ruhe, endlich anzukommen und auch mal zu genießen."

Das Anwesen in Grünwald ist mit 19 Zimmern, mehr als 850 Quadratmetern Wohnfläche, einem eigenen Aufzug und einem weitläufigen Park ohnehin schon außergewöhnlich. Dennoch scheint Anna-Maria immer wieder neue Details verändern zu wollen – eine Eigenschaft, für die sie in ihrer Community nicht nur Lob erntet. Ohnehin steht die Influencerin und Mutter von acht Kindern regelmäßig im Fokus von Kritik. Zuletzt hatte sie in ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" betont, wie viele Belastungen ihre Großfamilie zu tragen habe – und dabei Verständnis für ihren Alltag eingefordert.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi berichtet aus dem Urlaub mit Sarah Connor

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi zeigt ihren Instagram-Followern ihre Decke, Juni 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, April 2026