WM-Aus trifft auch sie: Lena Nagelsmann ringt mit den Tränen

Im Boston Stadium in Foxborough spielte sich nach dem bitteren WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay am Dienstagabend auch auf der Tribüne eine emotionale Szene ab: Lena Nagelsmann verfolgte das frühe Turnierende sichtlich getroffen von ihrem Platz aus. Ein Foto, das RTL vorliegt, zeigt die Ehefrau von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) zusammengesunken auf ihrem Sitz. Mit einer Hand stützt sie den Kopf, den Blick richtet sie regungslos auf den Rasen. Eine große Sonnenbrille verdeckt zwar ihre Augen, ihre Mimik macht die Enttäuschung aber trotzdem deutlich. Für Deutschland ist mit dem Aus im Elfmeterschießen der Traum vom fünften WM-Titel geplatzt – und auch für Julian und Lena dürfte dieser Abend ein besonders schwerer gewesen sein.

Laut dem Sender soll die Enttäuschung bei dem Paar besonders tief sitzen, weil beide offenbar an den ganz großen Wurf geglaubt hatten. Nach der enttäuschenden Heim-EM 2024 hatte Julian das Ziel ausgegeben, mit der deutschen Auswahl beim nächsten großen Turnier den WM-Titel zu holen. Stattdessen war für das Team nun schon im Sechzehntelfinale Schluss. Seit Sommer 2022 gehen Julian und Lena gemeinsam durchs Leben. Dass Lena für den Bundestrainer weit mehr als nur seine Partnerin ist, machte er schon vor der Weltmeisterschaft in der MagentaTV-Sendung "Bestbesetzung" deutlich. Dort sagte Julian: "Sie ist ein Mensch, der mich super reflektiert, der mir natürlich auch ins Gesicht sagt, wenn irgendetwas nicht gut war."

Trotz der riesigen Enttäuschung machte Julian im Stadion sofort klar, dass er nicht hinschmeißen will. Bei MagentaTV sagte er: "Ich möchte es weitermachen. Ich stehe bereit, wenn man das möchte. Und wenn man das nicht möchte, muss man das sagen." Auch beim ZDF blieb der Bundestrainer kämpferisch: "Ich stehe zur Verfügung. Ich bin keiner, der wegläuft. Das ist ausgeschlossen." Sein Vertrag beim DFB lief laut Bericht noch bis nach der EM 2028, doch intern musste der Verband nach dem erneuten Rückschlag beraten, wie es weitergeht. Und während Julian öffentlich Stärke zeigte, brodelte es im Hintergrund schon gewaltig. Als möglicher Nachfolger wurde in der Öffentlichkeit Jürgen Klopp (59) gehandelt, der seit Januar 2025 als Global Head of Soccer für Red Bull gearbeitet hatte und bei der WM als MagentaTV-Experte im Einsatz gewesen war.

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Imago Lena Nagelsmann beim WM-Spiel Ecuador gegen Deutschland in New York/New Jersey

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kolbert-press/Ulrich Gamel/ActionPress Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger im Dezember 2024

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Imago Beim RTL-Spendenmarathon 2025: Julian Nagelsmann mit Freundin Lena Wurzenberger in den EMG Studios, Hürth