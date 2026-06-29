"Prominent getrennt"-Ausraster: Aleks teilt langes Statement

Nachdem Aleksandar Petrovic (35) in der Sendung Prominent getrennt ein Sektglas in Richtung seiner Ex-Freundin Vanessa Nwattu (26) geworfen hatte, äußert sich der Realitystar nun erstmals auf Instagram zum Vorfall. In einem langen Video-Statement entschuldigt er sich für seinen Ausraster und bezeichnet sein Verhalten als "absolut unmaskulin, absolut unreif und absolut unmännlich". Er übernimmt die volle Verantwortung für sein Handeln – und das, obwohl er sich nach eigenen Angaben durch wiederholte provokante Aussagen Vanessas immer weiter getriggert gefühlt habe. "Egal ob Triggerpunkte, hin oder her, Giftspritzen, die geschossen wurden, wie sie auch selbst bestätigt hat, dass sie das mit Herz macht: Das alles rechtfertigt nicht meine Reaktion. Die war absolut drüber. Die war absolut falsch. Und die war absolut verstörend", sagt er in dem Clip.

Aleks entschuldigt sich in dem Statement ausdrücklich "im Namen aller Frauen, die von diesen Bildern gekränkt oder verletzt wurden" – und besonders bei Vanessa. Er berichtet außerdem, dass er sich schon in der Villa bei ihr entschuldigt und ein tiefgründiges Gespräch mit ihr geführt habe: "Ich habe mein Herz ausgeschüttet und ich habe ihr die Stirn geküsst. Sie hat es zugelassen und die Entschuldigung auch angenommen." Zum Zeitpunkt des Drehs seien er und Vanessa erst seit fünf Monaten getrennt gewesen, und auch die Aufzeichnungen von Temptation Island VIP sowie #CoupleChallenge hätten in dieser ohnehin emotional aufgeladenen Zeit belastet. Den aktuellen Shitstorm im Netz nannte er zum Teil verdient, appellierte jedoch auch: "Dieses Cybermobbing muss endlich aufhören." Für die Zukunft kündigt er an, sich aus dem Reality-TV zurückzuziehen.

In seinem Statement spricht Aleks auch über einen Vorfall in der Familie während des Drehs: Ein Mitglied hatte gesundheitliche Probleme. "Ich hätte dort niemals teilnehmen dürfen, und ich hätte auf jeden Fall, als der Notruf kam, abbrechen sollen. Dennoch wollte ich einfach aus Respekt Vanessa gegenüber ihr auch die Chance geben, ihre Wahrheit zu erzählen", behauptet der Influencer und erklärt: "Ich habe trotzdem eine Lösung gefunden, obwohl das wirklich ein sehr, sehr emotionaler, schwerer Schicksalsschlag war, der mich wirklich bei dem Anruf erreicht hat." Während dieser aufwühlenden Zeit fand schließlich Vanessa und Aleks "Zeit zu zweit" statt. Er betont: "Aber selbst das alles rechtfertigt mein Vorgehen nicht, mein Handeln nicht. Und ich entschuldige mich dafür."

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Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrović, Reality-Bekanntheit

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt" 2026