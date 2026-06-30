Warum Prinzessin Dianas (†36) Frisuren bis heute begeistern

Prinzessin Diana (†36) hätte am 1. Juli ihren 65. Geburtstag gefeiert – und ausgerechnet zu diesem Anlass erlebt ihr ikonischer Haarschnitt ein Mega-Comeback. Laut einer aktuellen Auswertung der Plattform Fresha schnellen die Google-Suchanfragen nach dem Begriff "Prinzessin Diana Frisur" gerade in die Höhe: Im vergangenen Jahr stieg das Interesse um satte 47 Prozent, inzwischen wird der Look rund 11.000 Mal im Monat gegoogelt. Vor allem der berühmte, voluminöse Stufenschnitt der verstorbenen Royal sorgt weltweit wieder für Gesprächsstoff und inspiriert Beauty-Fans, mit Fotos von Diana zum Friseur zu gehen.

"Der Einfluss von Prinzessin Diana war eigentlich nie verschwunden. Heute erleben wir jedoch, dass eine neue Generation ihren Stil für sich entdeckt", erklärt Beauty-Expertin Danielle Louise von Fresha. Die Fachfrau beobachtet im Gespräch mit der Plattform, dass viele Kundinnen bewusst Abstand von lässigen, extra unperfekten Undone-Frisuren nehmen und stattdessen nach gesund wirkendem, elegantem Haar mit viel Bewegung fragen. Genau dafür steht Dianas Signature-Cut: ein kurzer bis mittellanger, gestufter Bob mit weichen, das Gesicht umrahmenden Federstufen, extra Volumen am Oberkopf und einem seitlichen Pony, der fließend in die restlichen Stufen übergeht. Für die Farbe empfiehlt Danielle ein sanftes Cremeblond mit feinen Highlights rund ums Gesicht, dezenten Lowlights für mehr Tiefe und ein Glossing, das dem Haar den typischen Diana-Glanz verleiht. Damit der Look gelingt, rät sie dazu, die Haare mit einer großen Rundbürste vom Gesicht wegzuföhnen, den Ansatz anzuheben und zum Finish lieber ein leichtes Volumenspray statt schwerer Cremes zu benutzen – plus regelmäßige Nachschnitte alle sechs bis acht Wochen.

Dass Dianas Stil bis heute so präsent ist, zeigt sich nicht nur auf den Köpfen ihrer Fans, sondern auch im Umfeld der Royal-Familie. Ihr Sinn für zeitlose Eleganz und weiche Silhouetten gilt vielen als Vorbild, wenn es um Mode- und Beauty-Entscheidungen geht – von der sorgfältig geföhnten Föhnfrisur bis zu dezent gesetzten Blondtönen. Auch bei jüngeren Royals wird immer wieder deutlich, wie stark der Einfluss der verstorbenen Prinzessin noch ist: Gerade Prinzessin Kate (44) taucht bei öffentlichen Auftritten vermehrt mit Outfits und Stylings auf, die an Dianas ikonischen Look erinnern und damit eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlagen.

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Getty Images Diana, Princess of Wales, trifft zum Costume Institute Ball im Metropolitan Museum of Art in New York ein

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Imago Prinzessin Diana bei einem Besuch in Kanada 1987

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Getty Images Prinzessin Kate bei Trooping the Colour in London