Anna-Maria Ferchichi spricht offen über schwere Zeit

Nach außen hin wirkt das Leben von Anna-Maria Ferchichi (44) makellos: eine meist harmonische Ehe mit Rapper Bushido (47), acht gesunde Kinder und finanzielle Sicherheit. Doch jetzt hat sich die 44-Jährige auf Instagram den Fragen ihrer Fans gestellt und dabei ehrlich über die Schattenseiten ihres Lebens gesprochen. Eine Followerin hatte sie gefragt, wie man an einen solch zauberhaften Platz im Leben gelange – eine Frage, die Anna-Maria, nach eigener Aussage, tagelang beschäftigte, bevor sie antwortete.

"Ich glaube, viele sind neu oder kennen unseren ganzen Weg nicht und wissen nicht, wie schwer wir es hatten", erklärte sie auf der Plattform. Über viele Jahre hinweg habe die Familie mit Personenschutz gelebt, eines der Kinder sei chronisch krank gewesen, und dann seien sowohl ihre eigenen Eltern als auch die Eltern von Ehemann Anis gestorben. Dazu kamen Komplikationen bei Schwangerschaften und Fehlgeburten. Sohn Djibi wäre sogar fast gestorben, und die Ehe sei "wirklich viele, viele Jahre fürchterlich" gewesen.

Ihre Tochter Aliyah arbeite bis heute mit einem Psychologen auf, was sie als Kind erlebt hatte – darunter, dass sie nur mit mehreren Bodyguards das Haus verlassen konnte und in den Nachrichten Dinge las, "die sie nie hätte lesen dürfen". In der Doku "Unzensiert" werde vieles davon thematisiert, doch Anna-Maria gestand: "Ich selber kann mir das alles gar nicht anschauen, weil ich mich nicht mehr an diese Jahre erinnern möchte." An ihre Fans richtete sie die klare Botschaft: "Lasst euch nicht immer blenden von Geld."

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Imago Anna-Maria Ferchichi beim 30 Jahre RTL Exclusiv-Jubiläumsevent in Hamburg

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026