Nach Hass-Kommentar: Anna-Maria Ferchichi platzt der Kragen

Anna-Maria Ferchichi (44) hat in ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" nun offen über einen Kommentar gesprochen, der sie besonders getroffen hat. Zuvor hatte sie erzählt, dass sie gelegentlich pflanzliche Präparate nutze, um in ihrem stressigen Alltag etwas entspannter zu sein. Eine Followerin kritisierte daraufhin, sie brauche Hilfsmittel, um ein "normales Leben" zu bewältigen. Diesen Vorwurf wollte Anna-Maria nicht unkommentiert lassen. "Ihr habt keine acht Kinder, Leute!", stellte sie klar und betonte, dass ihre Familie viele Belastungen trage, über die öffentlich gar nicht gesprochen werde.

Dabei findet Anna-Maria deutliche Worte: "Ich mag diese Vergleiche nicht. 'Das ist das normale Leben' – nein, ihr führt nicht das Leben, das wir führen!" Besonders die vergangenen Jahre hätten tiefe Spuren hinterlassen. "Ich glaube, die Leute vergessen, was wir die letzten Jahre durchgemacht haben", erklärte sie laut Bunte und erinnerte daran, dass sie wegen konkreter Bedrohungen zeitweise sogar unter Personenschutz stand. "Das macht etwas mit deiner Psyche, mit deinem Leben!" Auch ihre Kinder würden die Folgen bis heute beschäftigen, weshalb die Familie die Erlebnisse gemeinsam mit Psychologen aufarbeite.

Anna-Maria und ihr Ehemann Bushido (47) geben in ihrem gemeinsamen Podcast regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Großfamilie und sprechen dabei auch offen über persönliche Belastungen. Zuletzt berichteten die beiden sogar, dass sie eine Podcast-Aufnahme abbrechen mussten, nachdem ein heftiger Streit zwischen ihnen eskaliert war. Inzwischen scheint sich die Lage jedoch wieder beruhigt zu haben. In der aktuellen Folge stellt sich Bushido klar hinter seine Frau: "Ich finde das auch krass, wenn sich andere Menschen anmaßen, da ein Pauschalurteil zu fällen."

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026