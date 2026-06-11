"Schlechtes Gefühl": Anna-Maria Ferchichi klagt über Au-pair

Für Anna-Maria Ferchichi (44) war es zuletzt kein leichter Alltag: Die Frau von Rapper Bushido (47) berichtet in ihrer Instagram-Story offen davon, welche Probleme ihr aktuelles Au-pair ihr bereitet. Dem jungen Mädchen fehle es schlicht an Verantwortungsbewusstsein – und das trotz eines klärenden Gesprächs, das Anna-Maria erst zwei Tage zuvor mit ihr geführt hatte. Der bislang schlimmste Vorfall: Das Au-pair vergaß einfach, die Kinder von der Schule abzuholen. "Gott sei Dank waren wir da und konnten einspringen. Aber das ist halt für mich völlig inakzeptabel und gibt natürlich auch ein schlechtes Gefühl", klagt Anna-Maria.

Doch damit nicht genug: Auch ein beauftragtes Taxiunternehmen für ihre älteren Töchter ließ die Familie im Stich. Der Fahrer erschien einfach nicht, die Kinder standen panisch vor ihrer Schule und mussten schließlich spontan in den Bus steigen. Die Folge: Die geplante Reitstunde fiel aus, die Reitlehrerin wartete vergeblich. Anna-Maria spricht dabei von einem "Dominoeffekt" solcher Pannen und zeigt sich grundsätzlich fassungslos über den Umgang mancher Menschen mit Verantwortung. "Ich halte ein, was ich zusage. Und ich bin so diszipliniert und so auf Zack", betont sie. Beim Au-pair hatte sie bereits vor einigen Tagen angedeutet, dass die Zusammenarbeit möglicherweise nicht passe – woraufhin das Mädchen versichert hatte, es schaffen zu können.

Einen kleinen Lichtblick gibt es für Anna-Maria aber dennoch: Ihre Haushälterin, die sie nach eigener Aussage nach monatelanger Suche endlich gefunden hat, sei "wunderbar" und zuverlässig. Nach ihrem Umzug von Dubai nach München hatte das Paar sein Hauspersonal drastisch reduziert. Nun arbeitet Anna-Maria Stück für Stück daran, sich neue Hilfen im Alltag zu arrangieren – betont jedoch auch, wieder mehr Verantwortung selbst tragen zu wollen.

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Imago Anna-Maria Ferchichi beim 30 Jahre RTL Exclusiv-Jubiläumsevent in Hamburg

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, April 2026