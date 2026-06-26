Streit: Bushido und Anna-Maria Ferchichi brachen Podcast ab

Am 19. Juni mussten Fans von Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) überraschend auf ihre gewohnte Dosis Beziehungstalk verzichten: Die neue Folge von "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi – Der Bushido Podcast" auf RTL+ blieb plötzlich aus. Jetzt lüftet das Ehepaar selbst in der aktuellen Episode das Geheimnis hinter der ungeplanten Pause. Statt Technikproblemen oder Terminstress war ein handfester Streit der Grund dafür, dass die Aufnahme kurzerhand platzen musste. "War eine sehr turbulente Woche. Wollen wir es dabei belassen?", meint Bushido zunächst scherzhaft im Podcast, doch Anna-Maria blockt schnell ab und kündigt an, ganz offen zu erzählen, was wirklich los war.

Wie die Influencerin schildert, begann die Auseinandersetzung schon auf der Autofahrt zum Studio – einen konkreten Auslöser verraten die beiden aber nicht. Als die Mikros schließlich liefen, merkte Anna-Maria, dass sie den Ärger nicht einfach wegmoderieren konnte. "Dann fangen wir hier den Podcast an und ich denke mir so: Nee, ich habe dich angeguckt und gesagt, das kann ich jetzt nicht einfach so. Wir müssen erst darüber reden", erinnert sie sich in der Folge. Eine schnelle Einigung blieb allerdings aus, im Gegenteil: Die Situation sei eher hochgekocht. Bushido beschreibt die Szene mit den Worten: "Wie das manchmal so bei uns ist, ein bisschen impulsiv, du springst auf, sagst, du gehst." Am Ende entschieden beide, die Aufnahme abzubrechen – auch weil privat viel anstand: "Das hat nicht funktioniert. Wir hatten eh noch so viel zu tun, dann haben wir gesagt: Ciao", erklärt der Rapper. Heute sind sie sich einig: "Die Chemie muss stimmen."

Im weiteren Verlauf der Podcast-Folge spricht Anna-Maria offen über turbulente Zeiten hinter den Kulissen. "In unserem Privatleben geht es manchmal ganz schön drüber und drunter", sagt sie und ergänzt: "Wir hatten zwei, drei Wochen, die waren ganz schön intensiv. Wir mussten große Entscheidungen treffen. Das war dann ein bisschen angespannt zwischen uns. Wir haben wahnsinnig gute Phasen, dann haben wir aber auch Phasen, da gehen wir uns echt auf den Sack." Das Paar, das gemeinsam acht Kinder großzieht und seinen Alltag regelmäßig mit Fans teilt, zeigt mit den ehrlichen Einblicken einmal mehr, dass ihr Zusammenleben von vielen Höhen und Tiefen geprägt ist und Konflikte auch dann Raum bekommen, wenn dafür eine Podcast-Folge ausfallen muss.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, April 2026

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Instagram / marisalewe_ml Bushido und Anna-Maria Ferchichi, März 2026