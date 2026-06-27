Anna-Maria Ferchichi wehrt sich gegen Kleidungs-Kritik

Anna-Maria Ferchichi (44) hat sich in einer neuen Folge des Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" offen gegen Kritik an ihrer Kleidung gewehrt. Die 44-Jährige berichtete, dass sie im Netz regelmäßig negative Kommentare wegen ihrer Outfits erhält – und das vor allem von anderen Frauen. Konkret sorgte dabei zuletzt ein knielanges Kleid mit Dekolleté für Diskussionen. "Oh mein Gott, dieser Ausschnitt geht gar nicht. Das kann ja nur Männern gefallen", zitierte sie typische Reaktionen. Für sie selbst ist dagegen klar: "Das Kleid war bis zu den Knien. Das war niedlich. Da war nichts."

Laut Anna-Maria seien es vor allem Frauen mit großer Oberweite, die derartige Kommentare zu hören bekommen. Für die negativen Kommentare hat die Unternehmerin eine eigene Erklärung: "Das sind Frauen, die schlechte Erfahrungen mit Männern machen", sagte sie im Podcast. Sie glaube, dass manchen Frauen das Gefühl vermittelt werde, dass aufreizende Kleidung automatisch zu unerwünschten Blicken führe. Genau dieses Verhalten mancher Männer – heimlich anderen Frauen nachzuschauen, während sie mit ihrer Partnerin zusammen sind – empfindet sie selbst als respektlos: "Was bist du für ne Wurst, ey! Das macht man einfach nicht."

In der aktuellen Episode plauderten Anna-Maria und Bushido (47) auch über eine ungeplante Podcast-Pause am 19. Juni. Eine neue Folge auf RTL+ blieb plötzlich aus, weil die beiden sich vor der Aufnahme gestritten hatten. Bushido beschrieb die Situation als typisch impulsiven Moment: "Wie das manchmal so bei uns ist, ein bisschen impulsiv, du springst auf, sagst, du gehst." Am Ende brachen sie die Aufnahme ab, weil es privat ohnehin voll gewesen sei.

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Imago Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin