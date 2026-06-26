Julian Nagelsmann hört Ballermann-Hit nur mit Widerwillen

Wer glaubt, dass ein Bundestrainer in der Hochphase der Fußball-WM ausschließlich über Dreierketten und Pressing grübelt, unterschätzt die popkulturellen Zumutungen des modernen Fußballs. Auf einer Pressekonferenz in New Jersey wurde Julian Nagelsmann (38) jetzt auf ein ganz neues Phänomen angesprochen, das den 38-Jährigen seit Kurzem begleitet: Comedian und Partysänger Buddy Ogün (42) hat ein Lied namens "Nagelsmann" auf die Menschheit losgelassen, in dem er den 38-Jährigen als "unseren Mann, der alles nageln kann" feiert. Wer nun jedoch Freudenstürme ob der Lobeshymne auf seine Potenz erwartet hat, wurde von Julians Reaktion überrascht.

"Das habe ich schon mal gehört – unfreiwillig, weil es mir mein Trainerteam vorgespielt hat", zitiert unter anderem RTL den plötzlich überraschend wortkargen Bundestrainer. Verschämt lächelnd betonte er, dass er den Song nicht in seine private Playlist einsortieren wird: "Ich habe es mir jetzt nur einmal angehört, nicht öfter." Gleichzeitig zeigte sich Julian entspannt: "Zur WM gibt es ja immer alle möglichen Leute, lustige Songs. Wenn es zwei Leute freut am Ballermann, dann bin ich schon ganz froh darüber." Die musikalische Würdigung seiner Person nimmt unterdessen ohnehin ungeahnte Ausmaße an: Auch das Duo RamaDrama bringt gemeinsam mit Matze Knop (51) einen Titel namens "Nagelsmann" heraus – der Bundestrainer wird in der Partyschlager-Szene also gerade gleich doppelt verewigt.

Dass es für sein Team bei der WM bis auf den Dämpfer im Spiel gegen Ecuador bisher rund lief, dürfte den Coach über die musikalischen Zumutungen ein wenig hinwegtrösten. Während Julian, der sein Team seit Sommer 2023 mit beneidenswerter Gelassenheit betreut, den Fokus nun auf das K.-o.-Match am Montag legt, dürfte Buddy sein primäres PR-Ziel erreicht haben. Der kreative Hamburger – ein klassisches YouTube-Gewächs – hat es mit seinem Song geschafft, den sonst so wortgewandten Bundestrainer für einen Moment sprachlos zu machen und sich selbst damit in aller Munde zu bringen.

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Getty Images Julian Nagelsmann in Toronto am 19. Juni 2026

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Imago Partysänger Buddy Oguen in Hamburg

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Getty Images Julian Nagelsmann während Deutschland gegen Curaçao bei der WM 2026 in Houston