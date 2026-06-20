So versteckte Anne Hathaway ihren Babybauch bei Promotour

Wochenlang hielt Anne Hathaway (43) eine große Neuigkeit geheim – und das vor den Augen der ganzen Welt. Die 43-jährige Schauspielerin ist erneut schwanger und erwartet ihr drittes Kind. Die freudige Nachricht verkündete sie jetzt in einem Instagram-Video, in dem sie zu sehen ist, wie sie ihren Babybauch enthüllt. Besonders bemerkenswert: Während der wochenlangen Promotour für "Der Teufel trägt Prada 2" ließ sie bei keinem einzigen Auftritt auch nur erahnen, dass sie ein Baby erwartet – dank ausgeklügelter Styling-Tricks, die sie gemeinsam mit ihrer Stylistin Erin Walsh umsetzte.

Die Promotour für den sehnlichst erwarteten Sequel des Kultfilms aus dem Jahr 2006 war laut Daily Mail eine der größten Filmmarketingkampagnen, die Disney je durchgeführt hat. Von Ende März bis Ende April bespielte Anne gemeinsam mit ihren Co-Stars Meryl Streep (76), Emily Blunt (43) und Stanley Tucci (65) Veranstaltungen in Mexiko, Seoul, Shanghai, New York und London – darunter zwei Weltpremieren. Bei jedem Auftritt setzte sie auf andere Kaschier-Strategien: weite Jacken, Korsagen mit Herzausschnitt, üppige Rüschen oder mehrlagige Röcke. Für die New Yorker Weltpremiere wählte sie ein maßgefertigtes Korsett-Kleid von Louis Vuitton, bei der Londoner Premiere einen Versace-Entwurf mit transparenten Einsätzen. Sogar beim Met Gala-Auftritt Anfang Mai gelang es ihr, ihren Babybauch unter einem handbemalten Überwurf zu verbergen. Alle Looks stammten von renommierten Designern – darunter Stella McCartney (54), Balenciaga und Armani Privé.

Anne ist bereits Mutter zweier Söhne: Jonathan, zehn Jahre alt, und dem sechsjährigen Jack. Ihre Kinder hat sie mit ihrem Ehemann Adam Shulman (45), mit dem sie seit 14 Jahren verheiratet ist und den sie 2008 kennenlernte. In der Vergangenheit sprach sie offen über ihren nicht immer einfachen Weg zur Mutterschaft und beschrieb die Reise als "kompliziert". In ihrem Schwangerschaftsvideo auf Instagram unterlegte sie die frohe Botschaft mit dem Song "Baby, I'm Yours" von Barbara Lewis – und ließ sich am Ende des Clips ein breites Lächeln nicht nehmen.

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Getty Images Anne Hathaway, Schauspielerin

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Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York

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Instagram / annehathaway Anne Hathaway zeigt ihren Babybauch, Juni 2026