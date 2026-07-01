Attraktive Fans: Kajol polarisiert mit frechem Insta-Post

Bollywood-Star Kajol (51) hat ihre Instagram-Follower mal wieder mit einem frechen Post zum Schmunzeln gebracht. Die Schauspielerin teilte ein fröhliches Selfie aus einem Auto, auf dem sie strahlend in einem roséfarbenen Saree zu sehen ist – dazu trägt sie eine auffällige Kette mit Diamanten und Rubinen. Den Beitrag versah Kajol mit einem typisch schlagfertigen Kommentar, der auf ihre Follower abzielt und für Gesprächsstoff sorgt.

"Diejenigen, die meine Posts liken, sind glücklicher, intelligenter und attraktiver als diejenigen, die es nicht tun – laut einer Studie, die ich mir selbst ausgedacht habe", schrieb sie zu dem Foto. Der Beitrag kam bei vielen Fans aus ihrer Community gut an: Zahlreiche Fans reagierten amüsiert auf den selbstironischen Witz, mit dem die Inderin einmal mehr ihren Humor unter Beweis stellte. Doch einige fanden ihren Spruch "too much", hinterfragten ihre Ansage kritisch oder witzelten: "Was ist mit denen, die deinen Post lediglich kommentieren?"

Dass Kajol kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um witzige Kommentare geht, hat sie auf Instagram schon mehrfach bewiesen. Erst vor einigen Wochen sorgte sie mit einem anderen Posting für Aufsehen, in dem sie sich über den Ratschlag lustig machte, sich "wie ein Erwachsener zu benehmen". Solche humorvollen Auftritte in den sozialen Medien sind inzwischen zu einem festen Markenzeichen der Schauspielerin geworden, die seit ihrem Debüt im Jahr 1992 zu den bekanntesten Gesichtern des Bollywood-Kinos zählt und mit Filmen wie "Dilwale Dulhania Le Jayenge" und "Kuch Kuch Hota Hai" Berühmtheit erlangte.

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Instagram / kajol Kajol, Juni 2026

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Instagram / kajol Kajol, August 2025

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Getty Images Kajol, November 2018

In der Caption-Debatte: Auf welcher Seite steht ihr? Team "Frecher Spruch" – Kajols Selbstironie ist legendär! Team "Too much" – der Witz zündet bei mir nicht. Ergebnis anzeigen