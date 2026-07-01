Bad Boyfriend? Josua kennt Namen von Larissas Eltern nicht

In der neuen RTL+-Realityshow "Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet" erlebte Josua Günther kürzlich einen ziemlich peinlichen Moment. In einem Freundinnen-Quiz stellte Moderatorin Charlotte Würdig (47) den teilnehmenden Männern Fragen über ihre Partnerinnen – darunter auch eine vermeintlich simple: Wie heißen die Eltern der Freundin mit Vornamen? Für Josua war genau das eine Frage zu viel. Trotz seiner einjährigen Beziehung mit Larissa tappte der 29-Jährige bei diesem Thema völlig im Dunkeln – und kassierte dafür Stromschläge, die in der Show als Strafe für solche Wissenslücken vorgesehen sind.

Seine Freundin Larissa zeigte sich von seiner Unkenntnis wenig begeistert: "Es war schon sehr enttäuschend", ließ sie auf RTL+ verlauten. Josua selbst versuchte sich mit einer Erklärung aus der Affäre zu ziehen: "Ich bin, seit ich sie kenne, immer im Ausland und so richtig Vorstellungen gab es da noch nicht. Wir kennen uns erst seit einem Jahr. Bruder, die nennt sie nicht beim Namen. Sie sagt Mama, Papa." Einsicht sieht wohl anders aus – zumal auch andere Teilnehmer beim Quiz alles andere als glänzten und sich ebenfalls so manchen Stromschlag einhandelten. Gerade bei simplen Fragen zu den wichtigsten Menschen im Leben der Freundin wird dadurch schnell deutlich, wie gut die angeblichen Bad Boyfriends wirklich zuhören.

Das passt auch zum Grundprinzip des Formats, das schon vor dem Start für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Die Männer wurden ursprünglich mit der Aussicht auf einen lockeren Männertrip nach Teneriffa in die Show gelockt und glaubten, bei einem Format namens "Bro Island" mitzumachen. Vor Ort folgte dann die Überraschung, als ihre Freundinnen auftauchten und mit ihren Red Flags abrechneten. Statt Luxusvilla und Partylaune ging es für die Kandidaten in einen Trailerpark. Charlotte Würdig und Calvin Kleinen (34) begleiten das Ganze als Moderations-Duo, während die Beziehungen auf unangenehme Weise durchleuchtet werden. Neue Doppelfolgen von "Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet" laufen immer dienstags auf RTL+.

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RTL / Markus Hertrich Josua und Larissa, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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Imago Charlotte Engelhardt und Calvin Kleinen beim Screening von "Bad Boyfriends" (RTL+) im Bootshaus Köln, 25.06.2026

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RTL Josua Günther, Realitystar