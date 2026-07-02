Film-Flop: Sylvester Stallones skurrilster Gastauftritt

Ein außergewöhnliches Crossover-Experiment: 2009 war Sylvester Stallone (79) in der indischen Actionkomödie "Kambakkht Ishq" zu sehen und lieferte damit wohl den skurrilsten Gastauftritt seiner gesamten Karriere ab. Der Film wurde als Brücke zwischen Hollywood und Bollywood vermarktet und sogar teilweise in den Universal Studios gedreht. Darin spielt der "Rocky"-Star sich selbst und steht gemeinsam mit Hollywoodstars wie Denise Richards (55), Holly Valance und Brandon Routh vor der Kamera.

Besonders kurios ist eine Szene, in der Sylvester die Hauptfigur Simrita Rai, gespielt von Kareena Kapoor (45), vor einer Gruppe Schläger rettet. Er schlägt die Angreifer mit bloßen Händen nieder, schiebt kurzerhand ein Auto zur Seite und setzt schließlich sogar einen Parkautomaten als Waffe ein. Später taucht der Actionstar außerdem bei einer Filmpreisverleihung auf, bei der Akshay Kumars (58) Figur ausgezeichnet wird, während im Publikum Doubles von Jack Nicholson (89) und Whoopi Goldberg (70) sitzen. So spektakulär die Inszenierung auch sein mag – bei der Fachpresse fiel der Film trotzdem gnadenlos durch. Vor allem die sexistischen Dialoge, der raue Ton und mehrere geschmacklose Witze sorgten für heftige Kritik.

Für Sylvester bleibt "Kambakkht Ishq" damit bis heute eines der ungewöhnlichsten Kapitel einer Karriere, die sonst von Actionklassikern wie "Rocky", "Rambo" und "The Expendables" geprägt ist. Abseits der Leinwand könnte es für den Hollywoodstar dagegen derzeit kaum besser laufen. Erst kürzlich feierte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Jennifer Flavin (57) den 29. Hochzeitstag. Das Paar ist seit 1997 verheiratet und hat drei gemeinsame Töchter. Zum Jubiläum veröffentlichte Jennifer auf Instagram sogar das erste gemeinsame Foto der beiden aus dem Jahr 1988 und schrieb dazu schlicht: "Liebe hält an!"

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Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

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Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

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Instagram / jenniferflavinstallone Jennifer Flavin und Sylvester Stallone im Juli 2025

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