Mit 15: Edith Stehfest erinnert sich an ersten Heiratsantrag

Mitten in Leipzig meldet sich Edith Stehfest (30) jetzt mit einer sehr persönlichen Erinnerung bei ihren Fans. In ihrer Instagram-Story steht die Schauspielerin vor einem Hotel, das für sie eine ganz besondere Bedeutung hat: Genau dort bekam sie mit 15 Jahren ihren allerersten Heiratsantrag – und zwar von einer Frau, mit der sie damals zusammen war: "Die Beziehung hat nicht so lange danach mehr gehalten. Ich hab den Ring aber heute noch."

An die damalige Beziehung erinnert sich Edith heute noch. "Die Beziehung hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Positive wie negative", erzählt sie in der Story. Ihr Gefühlsleben von damals hat sie in einem Song verarbeitet, der auf ihrem Album "Regenbogen" zu finden ist. Zum Abschluss ihrer Erzählung wird die zweifache Mutter auch philosophisch: "Wenn meine Tochter zu mir kommt und sagt, dass sie mit 15 gerne jemanden heiraten möchte, [...] dann sage ich: 'Sehr gerne, mein Kind.' In drei Jahren bin ich dann gerne bei dir, weil ich weiß, die Beziehung wird dann wahrscheinlich eh nicht halten."

Edith hat neben ihrer Musik auch durch ihre Schauspielerei sowie als Realitystar auf sich aufmerksam gemacht. Privat läuft es für die 30-Jährige derzeit turbulenter: Erst vor wenigen Tagen machte sie öffentlich, dass ihr Ex-Mann Eric Stehfest (37) ihr das Sorgerecht für ihre gemeinsamen Kinder entziehen will – und das auf gerichtlichem Weg. Ein offenkundiger Kontrast zu dem unbeschwerten Blick zurück, den sie nun mit ihren Fans teilt.

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Imago Edith Stehfest bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin

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Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, TV-Bekanntheit

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IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars