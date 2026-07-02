Posting-Fail? Diese Frau steht angeblich im Bachelors-Finale

Bei Die Bachelors 2026 läuft es auf die heiße Schlussphase zu – und schon jetzt sorgt ein angeblicher Fauxpas im Netz für Aufregung. Ein Posting-Fail könnte die Spannung bereits im Vorfeld getrübt haben. Ein Fan machte auf Instagram auf einen Beitrag von Kandidatin Miri aufmerksam, der im Zusammenhang mit der zehnten Folge der Datingshow gestanden haben soll. Darin soll sie sich als eine der zwei Favoritinnen bezeichnet haben – nur um den Post wenige Minuten später wieder zu löschen. Content Creator Sanijel Jakimovski wurde von dem Fan auf diesen Vorfall hingewiesen. Ist das Gerücht wahr, würde das bedeuten, dass entweder Vivi oder Kim kurz vor dem Ziel aus der Sendung ausscheidet.

Kurz vor dem Finale treffen die drei verbliebenen Kandidatinnen Miri, Vivi und Kim nach ihren Dreamdates erneut auf Bachelor Tim Reitz. In ihren Einzelinterviews gesteht jede der drei, inzwischen echte Gefühle für ihn entwickelt zu haben. Alle drei sind fest davon überzeugt, eine der beiden begehrten Finalrosen zu erhalten. Wer tatsächlich ins Finale einzieht, soll aber erst in der nächsten Folge enthüllt werden. Die Gerüchte sind daher nicht offiziell bestätigt oder dementiert worden. Wer wirklich im Finale dabei ist, zeigt RTL+ am Mittwoch, dem 8. Juli 2026, ab 00:00 Uhr und RTL folgt einen Tag später, am Donnerstag, dem 9. Juli 2026, um 20:15 Uhr.

Aber auch beim zweiten Bachelor Sebastian Paul und Nadja brodelt die Gerüchteküche. In Folge neun von "Die Bachelors" gerieten die beiden ausgerechnet beim Dreamdate in Namibia aneinander. Im Camper sprachen sie über Zukunft und Beziehung. Sebastian sagte, dass das starke Verliebtheitsgefühl irgendwann nicht mehr so sei wie am Anfang. Nadja fuhr dazwischen. Sie machte deutlich, dass sie diese Aussage nicht schön fand. Einige Zuschauer werteten den Moment bereits als mögliches Warnsignal für ein Liebes-Aus. Denn ein Insider behauptete gegenüber Berliner Kurier, dass sich beide kurz nach den Dreharbeiten getrennt haben sollen.

Anzeige Anzeige

RTL Tim Reitz und Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Miri

Anzeige Anzeige

RTL Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026

Anzeige