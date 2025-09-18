Rob Lowe entkam knapp dem Tod auf Schwarzenegger-Hochzeit

Patrick Schwarzenegger (32) und Abby Champion feierten am 6. September ihre Hochzeit in malerischer Kulisse am Lake Coeur d’Alene im US-Bundesstaat Idaho. Doch der feierliche Anlass hätte für einen der Gäste beinahe tragisch geendet: Schauspieler Rob Lowe (61). Während der Feier geriet Rob mit einem Golfcart ins Schleudern und entkam dabei nur knapp einem Unfall. "Ich habe eine doppelte 360-Grad-Drehung gemacht", berichtete der 61-Jährige in der Show "Jimmy Kimmel Live!" und fügte hinzu, dass die nasse Wiese und ein steiler Hang die gefährliche Situation verursacht hätten.

Trotz seiner Angst vor Golfcarts ließ es sich Rob nicht nehmen, eins zu fahren. Er erklärte bei Jimmy Kimmel, dass er sich vor solchen Fahrzeugen besonders fürchte, weil sie seiner Meinung nach "immer am Rand des Umkippens" seien. Mit seiner Erfahrung aus Filmstunt-Trainings habe er jedoch versucht, die Kontrolle zu behalten, was ihm glücklicherweise letztlich auch gelang. Weitere prominente Gäste bei der Hochzeit waren Patrick Schwarzeneggers The White Lotus-Co-Star Jason Isaacs (62) sowie seine berühmten Eltern Arnold Schwarzenegger (78) und Maria Shriver (69). Auch Patricks Schwester Katherine Schwarzenegger (35) war anwesend und erschien gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Chris Pratt (46).

Rob, der in einer Anekdote auch seine Abenteuerlust unter Beweis stellte, sprach in der Sendung ebenfalls darüber, wie er einmal zu einer Bootstour seines Sohnes sprintete – und letztlich sogar durch das Meer schwamm, um das Schiff einzuholen. Solche Momente untermalen die Vielseitigkeit des Schauspielers, der sowohl am Steuer eines rasanten Autos als auch auf dem Filmset als Stuntfahrer agiert. Bei der Hochzeit seines engen Freundes Patrick jedenfalls bewahrte er trotz der brenzligen Situation einen kühlen Kopf und sorgte nach seinem Drama mit dem Golfcart letztlich nur für eine unterhaltsame Anekdote bei den Feierlichkeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Lowe, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Abby Champion und Patrick Schwarzenegger, 2018

Anzeige Anzeige

ActionPress/Backgrid Rob Lowe, 2021 in Santa Barbara