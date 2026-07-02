Nach wilden Exzessen: "ZDF-Fernsehgarten" verbietet Alkohol

Der ZDF-Fernsehgarten feiert in diesem Jahr seine große Jubiläumssaison, allerdings mit einer ziemlich drastischen Änderung, die einige eingefleischte Fans im Mark erschüttern dürfte: Seit dem Startschuss am 10. Mai wird auf dem Mainzer Showgelände kein Alkohol mehr ausgeschenkt, sodass das Live-Publikum die dargebotenen Acts, Spiele und Mitklatsch-Hymnen vollkommen ohne Promilleschleier durchstehen muss. Wo früher unter strahlendem Sommerhimmel Bier, Weinschorle und bunte Cocktails in rauen Mengen flossen, setzt man in dieser Saison also erstmals auf ein komplett kinderfreundliches Angebot, was inzwischen auch eine ZDF-Sprecherin gegenüber Schlager.de bestätigte. Weiter betonte sie, dass auch das Mitbringen von alkoholischen Getränken strengstens untersagt sei.

Dass die Mainzer Verantwortlichen die Reißleine gezogen haben, kommt allerdings nicht von ungefähr. Nachdem man in den letzten Jahren schon mit alkoholfreien Testläufen und strengeren Regeln beim Mallorca-Fernsehgarten experimentierte, entschloss man sich nun zum kompletten Verbot. Zuvor hatten bereits einzelne Produktionsmitarbeiter angedeutet, dass einige Gäste das Konzept der TV-Liveshow immer wieder mutwillig missverstehen würden. Feierwütige Gruppen – von Junggesellenabschieden bis zu runden Geburtstagen – hatten den Lerchenberg wohl eher als Freiluft-Kneipe verbucht und in angetrunkenem Zustand für den einen oder anderen Fremdscham-Moment gesorgt. Einer der Tropfen, die das Fass letztlich zum Überlaufen brachten, war ein virales Video aus dem vergangenen Sommer: Damals exte ein junger Mann direkt hinter einer ahnungslosen Andrea Kiewel (61) sein Bier in einem Zug und grinste anschließend demonstrativ in die Live-Kamera.

Für Andrea, die das sonntägliche Unterhaltungsformat seit Jahren anführt, ändert sich trotz der Umstellung erst mal wenig – sie muss die gute Laune jetzt eben rein mit Musik und Moderationsgeschick anheizen. Beim ZDF setzt man ab sofort ganz offiziell auf das Prädikat "familienfreundlich", um den Fokus wieder auf die eigentliche Show zu lenken, während im Hintergrund ohnehin über andere Baustellen wie die Künstlergagen diskutiert wird. Ob der Fernsehgarten dauerhaft alkoholfreie Zone bleibt, lässt der Sender noch offen.

Anzeige Anzeige

Imago Andrea Kiwi Kiewel bei der ZDF-Show Fernsehgarten in Mainz, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Imago Andrea Kiewel und Ralf Moeller tanzen im ZDF-Fernsehgarten

Anzeige Anzeige

Imago Andrea Kiewel und Hans Sigl beim ZDF-Fernsehgarten mit dem Motto Fußball-Party in Mainz am 14.06.2026