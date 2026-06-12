Sorge um Mette-Marit: Prinz Haakon streicht weitere Termine

Kronprinz Haakon (52) von Norwegen zieht sich immer mehr von seinen offiziellen Pflichten zurück, um bei seiner schwer kranken Frau Mette-Marit (52) zu sein. Jeden Freitag um 11 Uhr hält König Harald (89) den Staatsrat ab – ein wöchentliches Regierungstreffen, an dem Haakon in der Regel ebenfalls teilnimmt. Aktuell blieb sein Platz jedoch leer. Das Königshaus erklärte gegenüber der norwegischen Zeitung Aftenposten, dass Haakon sein Programm anpassen werde, "um mehr Zeit mit der Kronprinzessin verbringen zu können", und nannte als Grund die "lebensbedrohliche chronische Lungenerkrankung der Kronprinzessin".

Es ist nicht der erste Termin, den der Kronprinz in letzter Zeit ausfallen ließ. Bereits vor wenigen Tagen sagte er seine Teilnahme am Fußballländerspiel zwischen Norwegen und Österreich im Ullevaal-Stadion ab. Für ihn sprangen Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20) ein. Auch die Feier zur Goldenen Hochzeit des schwedischen Königspaares am 13. Juni in Stockholm wird Haakon nicht besuchen. Die Erkrankung wirft zudem einen langen Schatten auf die Planung der Familie: Die Feierlichkeiten zur Silberhochzeit des Kronprinzenpaares, die ursprünglich für August 2026 geplant waren, werden verschoben. An einer für September angesetzten Provinzreise wird Mette-Marit nicht teilnehmen. Bis zu einer möglichen Operation sei es ihr nicht möglich, zu arbeiten oder offizielle Termine wahrzunehmen, so das Königshaus.

Mette-Marit leidet an Lungenfibrose, einer chronisch fortschreitenden Lungenkrankheit, die seit 2018 bekannt ist. Zuletzt hatte sich ihr Zustand jedoch erheblich verschlechtert, und das norwegische Königshaus bestätigte, dass sie auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt wurde. Haakon hatte sich bereits öffentlich besorgt über den Gesundheitszustand seiner Frau gezeigt und erklärt, dass sie im Alltag dauerhaft auf zusätzlichen Sauerstoff angewiesen sei. Auch Tochter Ingrid Alexandra reagiert auf den Zustand ihrer Mutter: Die Prinzessin kehrte aus Australien zurück und wird ihr Studium im Herbst von der Universität Sydney an die Universität Oslo verlegen – um in dieser schweren Zeit näher bei ihrer Familie zu sein.

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon feiern den Nationalfeiertag am Königspalast in Oslo

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Getty Images Kronprinz Haakon in Hamburg, November 2023

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Getty Images Mette-Marit feiert den norwegischen Verfassungstag in Skaugum, Oslo, am 17. Mai 2026