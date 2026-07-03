Alex Rodriguez küsst hübsche Brünette auf All-White-Party

Bei Alex Rodriguez (50) scheint nach seinem jüngsten Liebes-Aus definitiv wieder Frühling eingekehrt zu sein. Der frühere Baseballstar wurde am Dienstagabend auf Michael Rubins jährlicher White Party in den Hamptons dabei erwischt, wie er eine hübsche, unbekannte Brünette küsste. Beide erschienen standesgemäß ganz in Weiß und wirkten dabei alles andere als schüchtern: Fotos, die TMZ veröffentlichte, zeigen Alex und die Frau beim innigen Kuss – und auch beim vertrauten Plaudern und Lachen miteinander.

Wer genau die mysteriöse Brünette ist und wie ernst die Sache zwischen ihr und dem Ex-Yankee-Star ist, bleibt vorerst offen. Auch über den Hintergrund ihrer Bekanntschaft ist bislang nichts bekannt. Michaels jährliche Sommerparty, die zu den begehrtesten Einladungen der Saison zählt, findet traditionell in den Hamptons statt – in diesem Jahr fiel sie zeitlich genau mit dem Beginn der mehrtägigen Hochzeitsfeierlichkeiten von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) zusammen, die heute in New York gestartet sein sollen.

Alex war zuletzt bis Mai dieses Jahres drei Jahre lang mit dem Fitnessmodel Jaclyn Cordeiro liiert. Schon kurz nach dem Beziehungsende zeigte der Sportler, dass er das Singleleben durchaus zu genießen weiß: Er wurde in einem New Yorker Lokal dabei beobachtet, wie er aktiv Frauen ansprach und seinen Assistenten bat, sich ihre Nummern geben zu lassen. Damit knüpft die Begegnung auf der White Party nahtlos an sein turbulentes Liebesleben an, das in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen sorgte – so etwa durch seine Verlobung mit Jennifer Lopez (56) im Jahr 2019, die zwei Jahre später wieder gelöst wurde.

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Getty Images Alex Rodriguez vor Spiel 7 der Western-Conference-Halbfinalserie in Denver, Mai 2024

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Getty Images Alex Rodriguez, Ex-Baseballspieler

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Imago Jaclyn Cordeiro und Alex Rodriguez, Ex-Paar