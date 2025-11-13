Darum fehlt Jennifer Lopez in Doku über Ex Alex Rodriguez

Die neue HBO-Dokuserie "Alex vs. ARod" beleuchtet das Leben und die Karriere des ehemaligen Baseball-Stars Alex Rodriguez (50). Doch eine Sache fällt auf: Seine frühere Verlobte Jennifer Lopez (56) wird darin nicht erwähnt. Der Regisseur der Serie, Gotham Chopra, erklärte in einem Interview mit The Hollywood Reporter, dass dies eine bewusste Entscheidung gewesen sei: "Wir haben bewusst darauf geachtet, uns wirklich auf seine Baseballkarriere zu konzentrieren – und insbesondere auf seine Erfahrungen mit leistungssteigernden Mitteln – und nicht unbedingt eine vollständige Biografie zu machen." Es sei jedoch "nichts tabu" gewesen und Alex habe "offen über die Fehler und Reue" seiner Vergangenheit gesprochen.

Im Gegensatz zu J.Lo ist Alex' frühere Ehefrau Cynthia Scurtis (52) Teil der Dokumentation und gewährt Einblicke in das Leben des Sportlers. Sie beschreibt ihren Ex-Mann als jemanden, dessen persönliche Entwicklung durch den starken Fokus auf den Sport gebremst wurde. "Er war so tief im Baseball verankert. Man hatte ihm so lange gesagt, dass das sein Lebensweg sei – und genau das hat er dann auch getan", erklärt sie. Gleichzeitig deutete Alex in Gesprächen mit den Machern der Serie an, dass er Themen wie den Kauf der Minnesota Timberwolves gerne ausführlicher behandelt hätte. Chopra kommentierte dies mit einem Augenzwinkern: "Vielleicht im Sequel."

Jennifer und Alex waren vier Jahre lang ein Paar, trennten sich jedoch 2021. Während sie aktiv Teil der Entertainment-Welt blieb, verlegte er seinen Fokus auf seine Geschäftsinteressen und die Weiterentwicklung seiner Karriere nach dem aktiven Sport. Neben seinem Investment in die Timberwolves sorgt der ehemalige Baseballspieler auch durch regelmäßige TV-Auftritte für Aufmerksamkeit. Trotz ihrer nicht immer einfachen Vergangenheit blieben Alex und seine Ex-Frau Cynthia, die zwei gemeinsame Töchter haben, in ihrem öffentlichen Auftreten respektvoll miteinander verbunden.

IMAGO / ZUMA Press Wire Jennifer Lopez und Alex Rodriguez, März 2021

IMAGO / ZUMA Press Wire Alex Rodriguez, ehemaliger Baseballspieler

IMAGO / MediaPunch Jennifer Lopez und Alex Rodriguez, März 2019