Alex Rodriguez lobt Ex-Frau als tolle Mutter seiner Töchter

Alex Rodriguez (50) hat seiner Ex-Frau Cynthia Scurtis (52) eine liebevolle Würdigung ausgesprochen. Bei der Premiere seiner neuen Dokumentation "Alex vs ARod" in New York am 3. November erklärte der ehemalige Baseball-Profi voller Stolz, dass die gemeinsamen Töchter Ella und Natasha nicht nur zu starken und geerdeten jungen Frauen herangewachsen seien, sondern auch eine "wundervolle Mutter" an ihrer Seite hätten - das berichtet das Magazin People. "Ihre Hingabe, ihre Art, mit Menschen umzugehen und ihre Familie zu ehren – sie haben eine großartige Unterstützung", schwärmte Alex. Dabei scherzte der stolze Vater, dass die Entwicklung seiner Töchter Stoff für eine eigene Doku bieten könnte.

Alex zeigte sich nicht nur bei der Premiere, sondern auch in früheren Interviews begeistert darüber, wie sich die Beziehung zu seinen Töchtern im Laufe der Jahre verändert habe. Während sie als Kinder noch seinen Rat suchten, sei nun oft das Gegenteil der Fall. "Sie sind so viel klüger als ich", scherzte er im März 2024 gegenüber dem Magazin People. Mit einer Neigung zum musikalischen Theater anstelle von Sport hätten Ella und Natasha ihren eigenen Weg gefunden, was Alex als befreiend für sie empfindet. Ganz gleich jedoch, welchen Interessen sie nachgingen, betonte der ehemalige MLB-Spieler, wie wichtig ihm das harmonische Verhältnis zwischen ihm, Cynthia und den Töchtern sei.

Ein weiterer Blick in Alex' Familienleben zeigt, dass er als Vater ganz in seiner Rolle aufgeht – auch wenn dies nicht immer nach Plan verläuft. Im September 2024 teilte Alex auf TikTok einen humorvollen Moment bei einem Besuch an der University of Michigan, wo Natasha studiert. Statt wie geplant ein Football-Spiel zu besuchen, mussten die beiden zunächst Erledigungen wie Einkäufe bei Trader Joe's und einem Möbelgeschäft machen. Mit einem Augenzwinkern reflektierte Alex in seinem Video: "Warum sind wir hier? Ich bin hungrig!" Schließlich schafften es Vater und Tochter noch, zumindest das letzte Viertel des Spiels zu sehen, während Alex mit Einkaufstüten bepackt war – ein echtes College-Eltern-Erlebnis, wie Fans kommentierten.

Getty Images Alex Rodriguez, Ex-Profisportler

Instagram / arod Natsha Rodriguez, Cynthia Scurtis und Ella Rodriguez, Mai 2023

Instagram / arod Cynthia Scurtis mit ihrem neuen Mann Angel, Alex Rodriguez und ihren Töchtern