Wegen ihrer Kinder: Laura Maria Rypa hält emotionale Wutrede

Laura Maria Rypa (30) hat sich auf Instagram eine heftige Auseinandersetzung mit einer Followerin geliefert. Die 30-jährige Influencerin war kürzlich mit ihren beiden Söhnen Leano und Amelio privat nach Mallorca geflogen, nachdem sie die Insel zuvor bereits für einen Job besucht hatte. Auf einem Strandfoto, das sie in ihrer Story teilte, waren die Kinder gut geschützt mit UV-Kleidung und Sonnenhüten zu sehen – doch das reichte einer Nutzerin offenbar nicht aus. Die Kritikerin schrieb: "Die Kinder sind viel zu gebräunt. Das ist weder cool noch sexy, egal in welchem Alter. Das ist gefährlich! Es zeigt nur, wie jemand aufgeklärt ist." Laura ließ diesen Kommentar nicht unbeantwortet.

Zunächst reagierte die Influencerin noch mit einem ironischen Kommentar: "Ohne Witz, ich verstehe diese Menschheit nicht mehr. Ab jetzt werden meine Kinder zu Hause eingesperrt und dürfen kein Tageslicht mehr sehen." Kurz darauf folgte dann aber eine deutlich emotionalere Video-Reaktion. Besonders das Wort "sexy" in der ursprünglichen Kritik brachte Laura auf die Palme. "Ihr seht ja selbst, wie meine Kinder gekleidet sind, mit UV-Schutzkleidung, also wirklich alles einmal abgedeckt. Aber dieses 'sexy' ... Alter! Denkt sie im Ernst, dass ich mir denke 'Leano und Amelio müssen gebräunt sein, damit es richtig sexy aussieht'?", fragte sie aufgebracht und legte dann noch nach: "Was bist du für ein Mensch, dass du sowas sexualisierst? Also, wie gestört bist du?" Ihre Community zeigte sich solidarisch – ein Nutzer kommentierte beispielsweise: "Das ist so krank, dieser Kommentar!"

Der Mallorca-Urlaub bot für Laura und ihre Kinder trotzdem auch schöne Momente. Ihr Ex und Vater der beiden Söhne, Pietro Lombardi (34), teilte auf Instagram ein Foto, das ihm Laura geschickt hatte. Es zeigte Leano und Amelio von hinten vor dem Megapark. "Die Jungs wollten sehen, wo Papa arbeitet und singt. Ich erzähle ihnen immer, dass ich im Megapark singe und deshalb wollten sie den Megapark mit Mama anschauen gehen", schrieb der Sänger dazu. Laura und Pietro hatten sich im Jahr 2025 nach mehreren gemeinsamen Jahren schließlich getrennt.

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Imago Laura Maria Rypa beim The Ultimate Hype Box-Event in der Rudolf-Weber-Arena, Oberhausen, 04.10.2025

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano

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IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, Oktober 2025