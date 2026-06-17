Laura Maria Rypa meldet sich nach Ex Pietros Unfall zu Wort

Nach dem schweren Autounfall von Pietro Lombardi (34) in der Kölner Südstadt wollten besorgte Fans von seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (30) wissen, wie es dem Sänger geht. In einer Instagram-Fragerunde sprach die Influencerin und Parfümdesignerin nun das Thema an – und hielt sich dabei sehr bedeckt. Wer sich von der 30-Jährigen konkrete Details zum Zustand ihres Ex erhofft hatte, wurde jedoch enttäuscht.

Auf die Frage nach Pietros Wohlbefinden reagierte Laura zurückhaltend und verwies auf ihren Ex selbst: "Ich verstehe natürlich, dass sich viele Sorgen machen und wissen möchten, wie es ihm geht. Aus Respekt vor ihm möchte ich aber keine Informationen weitergeben oder für ihn sprechen." Stattdessen betonte sie gegenüber ihren Followern: "Wenn er etwas teilen möchte, wird er das selbst tun." Mit einem kurzen Genesungswunsch schloss sie ihre Aussage ab: "Ich wünsche ihm von Herzen alles Gute und danke euch für euer Verständnis."

Pietro hatte sich nach dem Unfall am Sonntagabend bereits selbst auf Instagram gemeldet. Dabei ließ er nicht nur seine Gefühle nach dem Crash raus, sondern ärgerte sich auch über Schaulustige und Fans, die ihn direkt vor Ort nach Fotos und Grußvideos gefragt hatten. "Man sieht: Alle Beteiligten sind unter Schock. Und dann versammeln sich gefühlt Hunderte von Menschen und wollen Fotos und Grußvideos. Asozialer geht's nicht. Aber das ist leider Teil meines Lebens", ärgerte sich der Musiker. Dennoch betonte Pietro, dass es allen Unfallbeteiligten den Umständen entsprechend gut gehe.

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IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa, Influencerin

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa posten ein Selfie

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IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi bei der Premiere von "Love Island VIP" 2025