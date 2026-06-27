Ehe mit Jelly Roll vorbei: Bunnie XO liest irre Knast-DM vor

Seit bekannt wurde, dass Jelly Roll (41) und seine Noch-Ehefrau Bunnie Xo sich trennen, häufen sich in Bunnies Posteingang die Nachrichten von Männern, die um ihre Aufmerksamkeit buhlen. In ihrer Podcastsendung "Dumb Blonde" ließ die 46-Jährige ihre Co-Hosts nun an einigen dieser Direktnachrichten teilhaben – und reagierte auf eine davon mit einem besonders witzigen Kommentar. Ausgerechnet ein Mann aus dem Gefängnis hatte ihr geschrieben: "Ich komme nächstes Jahr nach zehn Jahren raus. Bitte lass mich mit dir ausgehen und eine gute Zeit haben. Das ist alles, um was ich bitte. Ich verspreche, es wird sich lohnen. Meld dich." Bunnie ließ die Nachricht auf sich wirken und konterte trocken: "Ich bin auch gerade aus einer zehnjährigen Strafe rausgekommen, Mädels, worüber reden wir hier?"

Die Anspielung auf ihre fast zehnjährige Ehe mit Jelly Roll sorgte in der Podcastrunde für Gelächter. Bunnie stellte jedoch klar, dass sie nur Spaß mache und "einfach Witze reiße". Gegenüber dem Magazin People erklärte eine Quelle aus dem Umfeld von Jelly Roll bereits zuvor, dass er Bunnie zwar "immer lieben" werde, das aber nicht bedeute, dass er "verheiratet bleiben" wolle. Eine weitere Quelle betonte außerdem, wie viel die beiden füreinander bedeuteten: "Sie hat an ihn geglaubt, als es kaum jemand tat, und ihm durch sehr schwierige Jahre geholfen. Er weiß, dass er ohne sie nicht dort wäre, wo er heute ist."

Jelly Roll, bürgerlicher Name Jason DeFord, hatte die Scheidung am 18. Mai in Williamson County im US-Bundesstaat Tennessee eingereicht. Als Trennungsdatum wurde der 9. Mai in den Unterlagen angegeben, als Scheidungsgrund unüberbrückbare Differenzen. Der Rapper und Sänger war zusammen mit Bunnie, die mit bürgerlichem Namen Alisa DeFord heißt, seit rund zehn Jahren ein Paar. Die beiden hatten sich 2015 kennengelernt – zu einer Zeit, in der es beide noch nicht zu Ruhm gebracht hatten und beide mit persönlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten.

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Getty Images Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

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Getty Images Jelly Roll und Bunnie Xo bei den Academy of Country Music Awards 2024 in Frisco, Texas

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Getty Images Jelly Roll, Sänger und Rapper