Mario Adorf findet ewige Ruhe bei Freundin Brigitte Bardot

Der kürzlich verstorbene Schauspieler Mario Adorf (†95) soll auf dem Cimetière marin in Saint-Tropez beigesetzt werden – und zwar in unmittelbarer Nähe zu Brigitte Bardot (†91), die im Dezember 2025 an den Folgen eines Krebsleidens gestorben ist. Die französische Filmikone war es, die Mario einst mit seiner großen Liebe zusammenbrachte. Brigitte stellte Mario im Jahr 1968 ihre gute Freundin Monique Faye vor, die Mario schließlich heiratete.

Gegenüber Bild sprach Mario unmittelbar nach Brigittes Tod über die tiefe Dankbarkeit, die er ihr gegenüber empfand: "Über Brigitte Bardot habe ich meine Frau Monique kennengelernt, die ebenfalls aus Saint-Tropez stammt. Dafür bin ich ihr natürlich für immer dankbar und verbunden." Auch von gemeinsamen Erinnerungen erzählte er: "Wir haben in den 60er- und 70er-Jahren viele gemeinsame Stunden und Feste verbracht, speziell während ihrer Zeit mit Gunter Sachs, der ebenfalls ein guter Freund war."

Der Cimetière marin in Saint-Tropez gilt als einer der eindrucksvollsten Friedhöfe der Côte d’Azur: weiße Grabsteine, schmale Wege, Zypressen – und direkt dahinter das glitzernde Mittelmeer. In einem seiner letzten Interviews mit Bild schwärmte Mario von genau diesem Platz. "Der Friedhof in Saint-Tropez ist wunderschön. Direkt am Meer", sagte der Schauspieler. Er war am 8. April 2026 nach einer kurzen Krankheit friedlich in seiner Pariser Wohnung eingeschlafen.

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Getty Images Mario Adorf im Februar 2019

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Getty Images Mario Adorf und seine Frau Monique Adorf im Oktober 2019

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