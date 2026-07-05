Ingo lästert über Ex-"Schwiegertochter gesucht"-Kandidatin

Ingo Peters (35) kennt man aus der Kuppelshow Schwiegertochter gesucht – und offenbar hat er noch einiges zu erzählen, was damals hinter den Kulissen ablief. In einer Instagram-Story stellte sich der Realitystar kürzlich den Fragen seiner Follower. Dabei wollte jemand wissen, warum es während seiner Zeit in der Sendung mit Kandidatin Steffi nicht geklappt hatte. Ingo ließ dabei kein gutes Haar an seiner einstigen Mitstreiterin und teilte ordentlich aus. Bei seiner Antwort sparte er nicht mit harten Worten: "Sie war, um es einfach auszudrücken, eine kleine geisteskranke Irre. Ja, sie war eine kleine Psychopathin."

Er erklärte weiter, dass Steffi sich nach einem Autounfall offenbar neu in ihren Ex-Freund verliebt habe. Danach habe sie kurzerhand ihre Sachen gepackt und sei verschwunden – ohne sich jemals wieder bei ihm zu melden. Rückblickend sei er darüber aber sogar erleichtert. "Im Endeffekt war ich froh, weil man hat es schnell gemerkt, dass mit ihr auch was im Kopf, sage ich mal, nicht stimmt. Ich musste dann immer auch mit einem Auge schlafen, wie man sagt, also mit einem Auge wach sein, immer", so der 35-Jährige.

Mittlerweile hat Ingo eine Partnerin, die ebenfalls Steffi heißt. Vor rund zwei Monaten sprach er mit seinen Fans über seine Zukunftspläne. In einer Instagram-Fragerunde verriet er damals, dass er von einem eigenen Baby träumt. "Ja klar, wünsche ich mir das, vielleicht noch ein Kind oder so", sagte er. Und er hatte sogar schon Namen im Kopf: Für ein Mädchen gefiel ihm "Annabelle" besonders gut. "Für ein Mädchen habe ich mir immer Annabelle gewünscht. Ich finde das immer cool, du kannst die Kurzform Anna nehmen", schwärmte er. Für einen Jungen nannte er die Namen "Chris" oder "Leon".

Anzeige Anzeige

Instagram / ingo_von_schwiegertochter Ingo, "Schwiegertochter gesucht"-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / ingonator_official Ingo Peters, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / ingo_von_schwiegertochter "Schwiegertochter gesucht"-Teilnehmer Ingo und seine Freundin Steffi