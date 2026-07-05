Laut Edith verzögert sich Scheidung wegen Ex Eric Stehfest

Seit geraumer Zeit gehen Edith Stehfest (30) und Eric Stehfest (37) schon getrennte Wege – doch offiziell geschieden sind die beiden Musiker bis heute nicht. Im Interview mit "Blitzlichtgewitter" sprach die zweifache Mutter jetzt offen darüber, warum die Ehe noch immer besteht. Ihr Noch-Ehemann weigere sich laut ihrer Aussage schlicht, den Scheidungsantrag zu unterzeichnen. "Nein, er will nicht. Er will nicht unterschreiben. Nein, macht er nicht", erklärte sie.

Edith sagte, dass ihr die neue Beziehung ihres Noch-Mannes zunächst wenig ausgemacht habe: "Der ist in einer neuen Beziehung, was mich an sich nicht wirklich stört, weil ich dann meine Ruhe habe." Dann aber habe sie ein Video erhalten, das sie offenbar überraschte: "Allerdings habe ich dann ein Video zugeschickt bekommen, dass er neu heiraten will, und dachte so: hä?" Auch Edith ist inzwischen nicht mehr allein – die Schauspielerin zeigt sich öffentlich mit Juliano Fernandez an ihrer Seite. Was genau zwischen den beiden läuft, ist unklar.

Eric klang vor wenigen Tagen allerdings ganz anders. Gegenüber Bild schwärmte er von seiner neuen Partnerin: "Sarah und ich wissen, dass das jetzt die Liebe fürs Leben ist. Wir sind bereit, durch alle Lebensphasen gemeinsam zu gehen." Und er machte klar, wie konkret seine Pläne damals schon waren: "Als Nächstes folgt jetzt meine Scheidung, weil ich Sarah gerne heiraten möchte."

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IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars

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Instagram / edithstehfest Juliano Fernandez und Edith Stehfest, Juni 2026

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Instagram / ericstehfest Sarah Scheil und Eric Stehfest, Juli 2026