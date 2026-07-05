Andrea Kiewel kritisiert Sport-BH-Reiselook von Edda Pilz

Einen freizügigen Auftritt am Berliner Flughafen hat Edda Pilz (25) jetzt prominente Kritik eingebracht: TV-Moderatorin Andrea Kiewel (61) hat sich in ihrer Kolumne in der SuperIllu zu Wort gemeldet und klare Worte in Richtung der Influencerin gefunden. Hintergrund ist ein Vorfall, bei dem Edda am Gate zunächst der Einstieg in eine Lufthansa-Maschine nach München verweigert wurde. Der Grund: Die 25-Jährige trug lediglich eine kurze enge Sporthose und einen Sport-BH. Erst nachdem sie sich eine Jacke übergezogen hatte, durfte sie an Bord.

Andrea wandte sich mit deutlichem Appell direkt an ihre Leserinnen: "Mädels, bitte, zieht euch was an!" Ein Sport-BH gehöre aus ihrer Sicht ausschließlich ins Fitnessstudio – und nicht in öffentliche Verkehrsmittel, Restaurants oder Bars. "Seit wann gilt Unterwäsche als Oberbekleidung?", fragte die Moderatorin und ergänzte mit Blick auf das Berliner Stadtleben: "Der Berliner Ku'damm ist nicht die Copacabana." Außerdem bedankte sich die 61-Jährige ausdrücklich bei der Lufthansa-Mitarbeiterin, die Edda auf das ihrer Meinung nach unangemessene Outfit aufmerksam gemacht hatte. Die Fluggesellschaft selbst verwies nach dem Vorfall auf eigene Richtlinien zum Wohlbefinden aller Fluggäste.

Edda hatte den Vorfall selbst auf Instagram und Co. öffentlich gemacht und angegeben, sich "wie ein Mensch zweiter Klasse" gefühlt zu haben. Das Thema spaltete die Meinungen unter ihren Followern und die Fitnessliebhaberin erhielt nicht nur Verständnis, sondern auch Kritik. Die Influencerin, die durch ihre Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars einem breiteren Publikum bekannt wurde, war beim fraglichen Flug bei sommerlichen Temperaturen von rund 30 Grad in dem sportlichen Look am Flughafen erschienen.

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Influencerin

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Imago Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten" mit dem Motto Discofox in Mainz am 21.06.2026

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