Jessica Hnatyk wehrt sich gegen "Prominent getrennt"-Girls

Bei Prominent getrennt fliegen die Fetzen: In der neuesten Folge lästerten Vanessa Nwattu (26), Vanessa Brahimi und Samira Cilingir (29) heftig über ihre Mitstreiterin Jessica Hnatyk (25). Die drei Realitystars unterstellten ihr dabei vor allem, den Männern schöne Augen machen zu wollen. Doch jetzt meldet sich Jessi selbst mit einem Statement auf Instagram zu Wort: "So Leute, wir müssen reden. Und zwar über die neue Folge 'Prominent getrennt'. Es ist wirklich bodenlos", richtet sie an ihre Follower und ergänzt: "Mir wird vorgeworfen, ich würde flirten."

Jessica stellt klar: "Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass es kein Flirten war. Wir haben uns ganz normal unterhalten." Besonders enttäuscht zeigt sie sich von Samira, mit der sie sich zu Beginn der Show noch gut verstanden hatte. Nachdem Rebecca Ries (31) die Villa verlassen hatte, habe Samira noch zu ihr gesagt: "Ey, Jessi, pass hier auf, die sind alle so fake." Umso mehr habe es sie verletzt, Samira nun ausgerechnet mit diesen Frauen lästern zu sehen. Gleichzeitig wirft Jessica Vanessa und Nessi vor, mit zweierlei Maß zu messen und eigene frühere Flirts oder Verbindungen in der Villa herunterzuspielen: "Also diese Doppelmoral von diesen Frauen geht mir einfach so auf den Sack."

Am Ende ihres Instagram-Statements findet Jessica noch einmal klare Worte für ihre Mitstreiterinnen: "Das Letzte, was ich zu diesen Mean Girls sagen kann: Holt euch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Kommt mal wieder ein bisschen runter auf den Boden und fangt mal an, Girls Girls zu sein." Statt auf Sticheleien und Lästereien setzt die Realitybekanntheit lieber auf Zusammenhalt: "Wir Frauen sollten uns eher unterstützen, als dass wir uns gegenseitig runter machen." Ob sich der Streit in der Villa damit beruhigt oder weiter eskaliert, dürfte sich in den kommenden Folgen zeigen. Die aktuelle Staffel von "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" läuft donnerstags exklusiv bei RTL+.

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Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL Jessica Hnatyk und Richard Sternberg bei "Prominent getrennt", 2026

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RTL Jessica Hnatyk bei "Prominent getrennt"