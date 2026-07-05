Mit High Heels aufs Laufband: Leyla Heiter begeistert Fans

Leyla Heiter (30) hat auf Instagram mal wieder für Aufsehen gesorgt. Die Reality-TV-Bekanntheit postete ein Reel, in dem sie – ausgestattet mit kurzen Shorts, einem Sport-BH und Cap – ins Gym marschiert und auf dem Laufband landet. Das Besondere: Statt Turnschuhen trägt sie glitzernde High Heels. "Cardio, aber mach es classy", kommentierte sie ihren ungewöhnlichen Fitness-Look. Das Video sorgte in der Community für positive Reaktionen.

Ihre Fans ließen in den Kommentaren ihrer Begeisterung freien Lauf. "Yeah!", schrieb einer, ein weiterer schwärmte: "Mega in den Schuhen, ist schon eine Hausnummer. Du bist einfach mega." Zudem zollt ein Fan ihr Respekt: "Du bist aber mutig mit den hübschen Schuhen." Doch nicht nur die Community feiert das Reel – auch Leylas Ehemann Mike Heiter (34) ließ Emojis mit Herzaugen da. Außerdem applaudierte auch Realitystar Aurelia Lamprecht (27).

Doch nicht für alle Clips bekommt Leyla Lob. Vor etwa zwei Monaten sorgte sie mit einem ganz anderen Social-Media-Video für Wirbel: Kurz nach einer Schönheitsoperation stand sie in ihrer Küche und drehte ein Kochvideo. Zu sehen waren ein dicker Kopfverband und ein deutlich geschwollenes Gesicht. Viele Nutzer schauten daher weniger auf das Rezept, sondern auf die frischen Spuren des Eingriffs und es hagelte Kritik: "Hier werden unnötige lebensgefährliche OPs normalisiert! Das kann man gar nicht genug kritisieren! Verantwortungslos bei dieser Reichweite."

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Realitystar

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Realitystar

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Influencerin