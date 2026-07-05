Besen oder Schaf: So vielfältig sind Emma Thompsons Rollen

Emma Thompson (67) hat offensichtlich kein Problem damit, sich auch für ungewöhnliche Rollen zu begeistern. Die Oscar-Preisträgerin ist aktuell in der Krimikomödie "The Sheep Detectives" zu sehen, die nun auf Prime Video zum Streamen verfügbar ist. Darin spielt sie die Anwältin Lydia Harbottle, die gemeinsam mit Hugh Jackman (57) im Mordfall an einem Schäfer ermittelt. Über ihre Begeisterung für die Rolle ließ die Schauspielerin keinen Zweifel: "Ich liebte die Rolle. Ich war bereit, ein Schaf zu spielen. Einen Besen. Irgendetwas!", sagte sie.

Neben der Arbeit an "The Sheep Detectives" steht Emma derzeit auch für die zweite Staffel der Apple-TV-Serie "Down Cemetery Road" vor der Kamera, in der sie die misanthropische Privatdetektivin Zoe Boehm verkörpert. Die neue Staffel soll voraussichtlich Ende 2026 oder Anfang 2027 ausgestrahlt werden. Doch auch abseits des Bildschirms scheint die Britin für Abwechslung zu sorgen. So berichtete sie von einer amüsanten Begegnung in Venedigs legendärer Harry's Bar. Eine Frau winkte ihr dort begeistert zu – allerdings nicht, weil sie den Filmstar erkannte, sondern weil sie glaubte, Emma habe ihr einst Schuhe in einem New Yorker Kaufhaus verkauft. Die 67-Jährige spielte kurzerhand mit: "Ich bin so froh, dass sie noch passen", antwortete sie der Frau, wie das Magazin Mirror berichtet.

Emma ist seit 2003 mit dem Schauspieler Greg Wise (60) verheiratet. Die beiden heirateten in einer geheimen Zeremonie am Ufer des Loch Eck in Schottland. Das Paar hat gemeinsam eine Tochter, Gaia, die selbst als Schauspielerin tätig ist und etwa aus Der Herr der Ringe bekannt ist. Im Jahr 2018 wurde Emma für ihre herausragenden Verdienste um das Schauspiel zur Dame ernannt. Ihre begehrten Auszeichnungen – darunter zwei Oscars – hält die Britin dabei bewusst auf dem Boden: "Die Oscars stehen auf der Toilette, damit sie wissen, wo ihr Platz ist", erklärte sie mit gewohntem Humor.

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Getty Images Emma Thompson, Schauspielerin

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Getty Images Emma Thompson im Mai 2023

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Getty Images Emma Thompson mit Ehemann Greg Wise und Tochter Gaia bei der Premiere von "Last Christmas", 2019