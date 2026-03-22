Abtreibungs-Kommentar: Zara Larsson verliert Millionen-Deal

Zara Larsson (28) offenbart die drastischen finanziellen Konsequenzen ihres kontroversen Abtreibungswitzes: Die Sängerin verrät in einem neuen Video, das auf Reddit repostet wurde, dass sie aufgrund der heftigen Reaktionen auf ihren Kommentar Anfang März einen Deal im Wert von drei Millionen Dollar verloren habe. In dem Clip lacht die 28-Jährige und sagt: "Ich habe einen Drei-Millionen-Dollar-Deal verloren. Ich dachte nur: 'Okay, was zum Teufel.'" Trotz des erheblichen finanziellen Verlustes zeigt sich Zara unbeeindruckt von der Entscheidung des Unternehmens. Sie macht klar, dass sie keine Geschäftspartner wolle, die ihre Ansichten nicht teilen könnten.

Zara bekräftigt in dem Video erneut ihre Position zu dem Thema und macht deutlich, dass sie nicht vorhabe, zurückzurudern. "Wenn du nicht damit einverstanden bist, dass ich denke, dass Frauen Zugang zu Abtreibung haben sollten, oder dass wir ein scherzhaftes Gespräch darüber führen können, dann sind wir einfach nicht dazu bestimmt, Partner zu sein. Und das ist mir völlig egal", erklärt die Musikerin. Sie fügt hinzu: "Ihr könnt mir eine Million Direktnachrichten schicken, ihr könnt mir eine Million Kommentare schicken über bla, bla, bla, du bist ein schlechter Mensch, du bist eine böse Hexe. Das ist mir total egal, weil ich mir meiner Haltung so sicher bin."

Der Auslöser für den Shitstorm war ein Wortwitz unter einem TikTok-Video, das eine Konzertbesucherin gepostet hatte. Sie schilderte dort, dass sie während Zaras Auftritt schwanger gewesen sei und fügte ironisch hinzu, ihr ungeborenes Kind habe "Midnight Sun" wenigstens noch hören können, bevor sie es abgetrieben habe. Die Sängerin antwortete darauf mit dem Spruch: "I killed the performance and then you killed it after the performance." Ihr schwarzer Humor sorgte für heftige Diskussionen und machte das Video innerhalb kürzester Zeit im Netz zum viralen Hit. Die Reaktionen im Netz fielen gespalten aus. Während einige Zaras Schlagfertigkeit feierten, warfen andere ihr mangelndes Feingefühl vor.

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Imago Zara Larsson, Sängerin

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Imago Zara Larsson, Dezember 2025

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Imago Zara Larsson, Dezember 2025