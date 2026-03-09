Ina Borck ehrt ihre verstorbene Mutter an deren Todestag

Ina Borck (29) gedenkt ihrer verstorbenen Mutter mit bewegenden Worten auf Instagram. Genau ein Jahr nach dem Tod ihrer Mama hat die Social-Media-Bekanntheit in ihrer Story einen besonders emotionalen Beitrag geteilt. Sie postete erneut den Beitrag von vor einem Jahr, in dem sie der Welt damals mitteilte, dass ihre Mutter verstorben ist, und ergänzte ihn mit neuen, herzzerreißenden Zeilen. "Heute sind genau 365 Tage ohne dich, Mama. Ich kann nicht fassen, dass du nun schon ein ganzes Jahr nicht mehr hier bist... Die Erinnerungen an dich bleiben für immer... So vieles von dir lebt in mir weiter", schrieb die 29-Jährige an diesem schweren Tag.

In ihrem berührenden Post beschreibt Ina, wie sehr sie ihre Mutter vermisst und welche Spuren sie in ihrem Leben hinterlassen hat. "Du hast mich gelehrt, ein genauso großes Herz zu haben und immer an das Gute zu glauben", erinnert sie sich an die Werte, die ihr ihre Mama mitgegeben hat. Während sie die Zeilen tippte, konnte sie ihre Tränen nicht zurückhalten: "Während ich diese Zeilen schreibe, tropfen meine Tränen auf das Display, weil es mich innerlich zerreißt. Ich möchte dich gerne anrufen, deinen Geruch riechen und dich ganz fest in den Arm nehmen." Trotz des Schmerzes findet die Influencerin Trost in den Zeichen, die ihre Mutter ihr hinterlässt, und spürt, dass sie weiterhin auf sie aufpasst.

Der Verlust ihrer Mutter im vergangenen Jahr war für Ina der schmerzhafteste Moment ihres Lebens. Bereits zu Silvester hatte sie in einem emotionalen Post über das Jahr 2025 gesprochen, das ihr ein Wechselbad der Gefühle beschert hatte. Neben der Freude über ein neues Haustier in der Familie musste sie den Tod ihrer Mama verkraften. Die Nähe und der vertraute Duft ihrer Mutter fehlen ihr besonders. Ihren Instagram-Post zum ersten Todestag beendete Ina mit den Worten: "Ich liebe dich."

