Ina Borck verrät Fans: So läuft ihre aktuelle Abnehmreise

Influencerin Ina Borck (29) hat ihren Fans jetzt ein Update zu ihrer Abnehmreise gegeben. Nachdem die 29-Jährige vor einigen Wochen angekündigt hatte, wieder fitter werden zu wollen, äußerte sie sich nun in einer Instagram-Fragerunde zu ihrem aktuellen Fortschritt. Auf die Frage eines Followers, wie es mit dem Abnehmen läuft, erklärte Ina: "Ich setze mich selber nicht so unter Druck, ob sich die Zahl auf der Waage verändert oder nicht." Für sie stehe vor allem im Fokus, sich bewusster zu ernähren und wieder mehr körperliche sowie mentale Stärke aufzubauen. Die Social-Media-Bekanntheit fügte hinzu: "Ich hab mich durch die ganzen Schicksalsschläge selbst ein Stück verloren und möchte wieder zu mir zurückfinden."

In einer weiteren Instagram-Story hakt ein Follower genauer nach und will wissen, ob Ina aktuell in einem Kaloriendefizit sei. Daraufhin verriet die Influencerin, dass sie derzeit vor allem ihre Gewohnheiten transparenter machen möchte: "Ich tracke seit ein paar Wochen alles, was ich esse und trinke. Ich möchte ein Gefühl dafür entwickeln, was man eigentlich so zu sich nimmt." Sie betont, dass sie zwar weiterhin über ein solides Wissen rund um Ernährung verfüge, dieses im Alltag aber nicht mehr so konsequent umsetzen könne wie früher.

Inas Wunsch nach Veränderung kommt nicht von ungefähr. Nach mehreren schweren Schicksalsschlägen hat die Influencerin für sich entschieden, ihr Leben neu auszurichten und wieder mehr auf ihre Gesundheit zu achten, wie sie kürzlich in einem Video auf Instagram erklärte. Die vergangenen Monate hatten es in sich: Ein schwerer Schlaganfall, eine Scheidung und der Verlust ihrer Mutter stellten ihr Leben komplett auf den Kopf. Doch Ina blickt nach vorn und zeigt sich kämpferisch. Ihren Followern erklärte sie: "Ich bin jetzt einfach die neue Ina, die viel erlebt hat, die viel durchgemacht hat, aber die immer noch hier steht."

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Instagram / inaontour Ina Borck, Social-Media-Bekanntheit

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Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

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Instagram / inaontour Ina von Coupleontour, Mai 2025