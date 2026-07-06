Mette-Marits Kuschelfoto mit Haakon sendet "starkes Signal"

Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat sich jetzt erstmals nach ihrer Lungentransplantation wieder offiziell gezeigt. Das norwegische Königshaus veröffentlichte am Montag ein neues Foto der Royal, das sie gemeinsam mit Kronprinz Haakon (52) beim WM-Achtelfinale Norwegens gegen Brasilien zeigt. Während Ingrid Alexandra und Sverre Magnus das Spiel in den USA live im Stadion verfolgten, fieberte das Kronprinzenpaar vom Schloss aus mit. Wie TV 2 unter Berufung auf den Palast berichtet, ist Mette-Marit aber weiterhin aus dem Krankenhaus nicht entlassen worden. Gerade deshalb sorgt der Auftritt für Aufmerksamkeit.

Für Mediziner ist der kurze Aufenthalt außerhalb der Klinik ein positives Zeichen. Lungenspezialist Olav Kåre Refvem erklärte gegenüber Dagbladet, dass es nicht ungewöhnlich sei, wenn Patienten nach einer Transplantation zeitweise nach Hause oder aus dem Krankenhaus herausdürfen, sofern ihr Zustand stabil genug ist. Er betonte, das deute darauf hin, dass Mette-Marit mobiler geworden sei und ihre Entwicklung in die richtige Richtung gehe, und nannte das deshalb ein "gutes Signal". Zugleich machte er deutlich, dass sie sich nicht unter vielen Menschen gezeigt habe, sondern geschützt im Innenraum mit wenigen Personen geblieben sei. Auch Haakons späterer Jubel unter Fans in den USA sei laut Refvem kein Grund zur Sorge. Die Familie werde die Situation verantwortungsvoll handhaben.

Das neue Bild dürfte bei vielen Royal-Fans vor allem wegen seiner persönlichen Ausstrahlung hängen bleiben. Mette-Marit ist darauf eng an Haakon geschmiegt zu sehen, beide verfolgen ganz offensichtlich gemeinsam den besonderen Fußball-Abend. Mitte Juni hatte die Kronprinzessin eine neue Lunge erhalten, nachdem zuvor bekannt geworden war, dass sie auf der Warteliste für eine Lungentransplantation stand. Aus dem Rikshospitalet hatte es damals geheißen, der Eingriff sei bislang erfolgreich verlaufen. Eine weitere offizielle Mitteilung zu ihrem Gesundheitszustand soll erst bei ihrer Entlassung folgen. Umso größer ist das Interesse an jedem kleinen Lebenszeichen aus dem norwegischen Königshaus.

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detnorskekongehus Haakon und Mette-Marit im Juli 2026

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon feiern den Nationalfeiertag am Königspalast in Oslo

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Getty Images Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit beim Freundschaftsfußballspiel in Skaugum, Asker, 11. Juni 2025