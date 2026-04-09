Andrew Garfield kritisiert wilde "Spider-Man"-Fan-Theorie

Andrew Garfield (42) hat sich amüsiert über eine Fan-Theorie zu seiner möglichen Rückkehr in "Spider-Man: Brand New Day" geäußert. Der Schauspieler wurde kürzlich vom britischen Radiosender Capital FM auf die Spekulationen angesprochen, die sich um eine bestimmte Szene im Trailer des neuen Marvel-Films ranken. In der fraglichen Einstellung springt Spider-Man, gespielt von Tom Holland (29), alleine auf die Ninja-Gruppe "Die Hand" zu. Fans glauben, dass unter dem Spinnenhelden im Bild noch Platz für eine weitere Figur sei – nämlich Andrews Version von Spider-Man, die aus Spoiler-Gründen herausretuschiert worden sein soll. Andrew reagierte auf diese Mutmaßung mit einer Mischung aus Belustigung und Fassungslosigkeit und bezeichnete sie als "absolut lächerliche Verschwörungstheorien, die sich als investigativer Journalismus ausgeben".

Der "The Amazing Spider-Man"-Star erklärte gegenüber dem Sender, dass die Theorie "etwas weit hergeholt" sei und fragte verwundert, was damit gemeint sei, dass noch Platz für Figuren vorhanden sei. "Da ist buchstäblich nur Luft unter Spider-Man", stellte er klar und fügte hinzu, dass es vermutlich in jedem einzelnen Frame des Films theoretischen Platz für Charaktere gebe. Mit den Worten "Ihr habt euren verdammten Verstand verloren" machte Andrew deutlich, wie absurd er die Fan-Spekulationen findet. Allerdings ließ er am Ende des Interviews mit einem Augenzwinkern durchblicken, dass er nicht explizit gesagt habe, nicht in dem Film mitzuwirken – ein Statement, das die Diskussionen unter den Fans weiter anheizt.

Die wilden Theorien kommen nicht von ungefähr. Andrew hatte einst auch vehement seinen Auftritt in "Spider-Man: No Way Home" dementiert und wurde damit zum beliebten Internet-Meme. Der Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" hat bereits einen Rekord aufgestellt und über eine Milliarde Aufrufe gesammelt, was zeigt, wie groß die Vorfreude auf den neuen Film ist. Endgültige Klarheit darüber, ob Andrew tatsächlich an der Seite von Tom im neuen Spider-Man-Film zu sehen sein wird, gibt es erst ab dem 30. Juli 2026, wenn "Spider-Man: Brand New Day" in den deutschen Kinos startet.

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Getty Images Andrew Garfield im April 2025

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Getty Images Tom Holland bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home" in Los Angeles, 2021

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Getty Images Andrew Garfield, Schauspieler