"Bridgerton"-Star Nicola Coughlan spielt Fee in Fantasy-Film

Nicola Coughlan (39) startet nach ihrem großen Auftritt in der vierten Staffel von Bridgerton in ein völlig neues Abenteuer. Die Schauspielerin hat sich moviepilot.de zufolge eine Hauptrolle in dem Fantasyfilm "Der Wunderweltenbaum" gesichert, in dem sie an der Seite von Hollywood-Stars wie Andrew Garfield (42), Claire Foy (41) und Rebecca Ferguson (39) zu sehen sein wird. Der Film, der auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Enid Blyton basiert, erzählt die Geschichte einer Gruppe von Kindern, die in einem verzauberten Wald einen magischen Baum entdecken, der bis in die Wolken reicht und in dem sogar kleine Häuser stehen. Nicola schlüpft in die Rolle der Fee Silky, die für ihr langes goldenes Haar und ihre blauen Flügel bekannt ist. Der Kinostart ist bereits für den 30. April dieses Jahres geplant.

Obwohl die Welt von "Der Wunderweltenbaum" auf den ersten Blick ganz anders erscheint als das Regency-Drama, das Nicola als Penelope Bridgerton berühmt gemacht hat, scheint die Rolle perfekt zu ihr zu passen. Im Trailer zum Film sind bereits erste Szenen zu sehen, in denen der verschmitzte Humor der Schauspielerin durchblitzt, den Fans bereits aus "Bridgerton" kennen und lieben. Regie führte Ben Gregor, während das Drehbuch von Simon Farnaby stammt, der bereits an erfolgreichen Fantasyfilmen wie "Paddington 2" und Wonka mitgearbeitet hat. Trotz ihres neuen Projekts wird Nicola auch in der fünften Staffel von "Bridgerton" wieder zu sehen sein, die Dreharbeiten sollen noch in diesem Monat beginnen.

In "Bridgerton" spielte Nicola über drei Staffeln hinweg Penelope Featherington, die sich als das selbsternannte Mauerblümchen auf den prunkvollen Bällen in Mayfair im Hintergrund hielt, während sie heimlich als Lady Whistledown über die Londoner Oberschicht schrieb. In Staffel drei offenbarte sie sich der Öffentlichkeit und heiratete ihre große Liebe Colin, bevor sie in der vierten Staffel ihre Schreibfeder endgültig niederlegte. Die Rolle in "Der Wunderweltenbaum" markiert Nicolas ersten großen Kinofilm und bietet ihr die Möglichkeit, ihr schauspielerisches Talent in einem ganz anderen Genre unter Beweis zu stellen.

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Getty Images Nicola Coughlan im Dezember 2024

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Getty Images Nicola Coughlan, Februar 2025

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Imago Nicola Coughlan, Schauspielerin