Milo Ventimiglia und Jarah Mariano begrüßen Baby Nummer zwei

Babyglück für Milo Ventimiglia (48) und Jarah Mariano! Der Schauspieler und das Model sind erneut Eltern geworden und dürfen sich diesmal über einen kleinen Jungen freuen. Ihr Sohn trägt den außergewöhnlichen Namen Rock-Anthony Makoa Ventimiglia. Das bestätigte Jarah nun selbst mit einem besonderen Post auf Instagram. Mit dem Neuankömmling ist die Familie jetzt zu viert – und auch der gemeinsame Hund posiert bereits stolz auf dem ersten gemeinsamen Foto.

In ihrer Nachricht an die Fans gibt die frischgebackene Zweifachmama auch einen ehrlichen Einblick in die ersten Tage mit Baby Rock-Anthony. "Diese letzten Wochen waren Chaos, aber auf die bestmögliche Art", schreibt Jarah in ihrem Post und fügt hinzu: "Willkommen zurück zu Hause, Rock-Anthony Makoa Ventimiglia. Ich kann die Abenteuer mit unserer Familie zu fünft kaum erwarten." Auf dem Bild kuscheln Milo, Jarah, Tochter Ke'ala, das Neugeborene und der Vierbeiner eng beieinander. Laut TMZ erblickte der Kleine bereits im Juni das Licht der Welt.

Für Milo und Jarah ist der neue Familienzuwachs ein weiterer emotionaler Meilenstein. Die beiden hatten ihre Liebe lange Zeit aus dem Rampenlicht herausgehalten und waren mehrere Jahre heimlich ein Paar, bevor sie 2023 in einer privaten Zeremonie heirateten. Anfang 2025 folgte dann die Geburt von Ke'ala – Anfang 2026 machten sie öffentlich, dass sie ein zweites Kind erwarten. Gleichzeitig hat die kleine Familie auch schwere Zeiten hinter sich: Im vergangenen Jahr verloren sie ihr Haus in Malibu bei den verheerenden Waldbränden im Großraum Los Angeles.

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Instagram / jarahm Jarah Mariano und Milo Ventimiglia mit ihrem Sohn Rock-Anthony und Tochter Ke'ala

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Instagram / jarahm Die Hände von Jarah Mariano, Milo Ventimiglia und ihren Kindern Rock-Anthony und Ke'ala

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Instagram / jarahm Schwangere Jarah Mariano mit ihrer einjährigen Tochter, Januar 2026