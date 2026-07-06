Holpriger Start: Dilara Kruse gab Max zunächst einen Korb

Dilara Kruse (35) und Max Kruse (38) wirken heute wie ein eingespieltes Team, doch ihr Liebesanfang verlief alles andere als geradlinig. Kennengelernt haben sich die beiden bereits 2020 in einer Berliner Shisha-Bar, in der Dilara damals als Kellnerin arbeitete. Max stellte sich ihr zunächst nicht als Fußballprofi vor, sondern gab sich angeblich als Postbote aus. Als später herauskam, wer er wirklich ist, zog Dilara laut Der Westen erst einmal die Reißleine und brach den Kontakt ab.

Der Grund für Dilaras Rückzug war offenbar vor allem ihre Sorge vor der Öffentlichkeit. Wie sie später auch bei Promi Big Brother erklärte, wollte sie mit dem Leben im Rampenlicht zunächst nichts zu tun haben. Trotzdem entwickelte sich aus dem ungewöhnlichen Kennenlernen wenig später eine feste Beziehung. Einfach war das für die Influencerin nicht, denn sie musste nach dem Bekanntwerden der Liebe auch mit Hasskommentaren im Netz umgehen. Dennoch entschied sie sich für Max. Schon 2021 folgte dann der nächste große Schritt: Während der Olympischen Spiele in Tokio machte der Sportler seiner Partnerin mit einer Botschaft auf einem T-Shirt live im Fernsehen einen Heiratsantrag. Im Dezember desselben Jahres gaben sich Dilara und Max schließlich in Berlin das Jawort.

Seit ihrer Hochzeit zeigen die beiden immer wieder, dass es bei ihnen nicht nur harmonisch zugeht. Dilara und Max sprechen öffentlich auch über Streit und Versöhnung und lassen ihre Fans an den Ecken und Kanten ihrer Ehe teilhaben. Auch als Duo vor der Kamera sind sie erfolgreich: 2025 traten sie gemeinsam bei Schlag den Star an und setzten sich dort gegen Jens "Knossi" Knossalla (39) und Lia Mitrou durch.

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IMAGO / Oliver Langel Dilara und Max Kruse, 2025

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Imago Max Kruse und seine Ehefrau Dilara Kruse, 10. Februar 2025

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Joyn/Willi Weber Dilara und Max Kruse und Knossi und Lia bei "Schlag den Star"