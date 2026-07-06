Beyoncé droppt einem Mythos-Song nach 13 Jahren

Für Beyoncé (44)-Fans war der 4. Juli in diesem Jahr mehr als nur ein amerikanischer Nationalfeiertag: Die Sängerin überraschte ihre Anhänger mit dem unerwarteten Release ihres Songs "Morning Dew (Donk)" – und sorgte damit für kollektiven Jubel im Netz. Der Track ist ein sogenannter Vault-Song, also eine unveröffentlichte Aufnahme aus dem Archiv, die ursprünglich bereits 2013 gemeinsam mit Pharrell Williams (53) und The-Dream (48) entstanden ist, wie The Sun berichtet. Gerüchte über den Song kursierten schon seit Jahren, nun ist er endlich offiziell erschienen – auf acht Streaming-Plattformen, darunter Spotify, Apple Music und Deezer. Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten: Knapp neun Stunden nach dem Release zählte das Lyric-Video auf YouTube bereits fast 600.000 Aufrufe.

Bei dem Video handelt es sich um eine nostalgisch anmutende Produktion: Regisseur Cliff Watts setzte es aus recycelten Archivaufnahmen zusammen. Der Release ist aber nicht nur eine Überraschung für sich – er markiert auch den Start eines 60-tägigen Countdowns bis zu Beyoncés Geburtstag im September. Berichten zufolge soll ihr Grammy-prämiertes Album "B'Day", das im September 2006 erschien, zu diesem Anlass als Neuauflage erscheinen – dann mit "Morning Dew (Donk)" als zusätzlichem Track. Fans schwärmten in den sozialen Medien in höchsten Tönen. "13 Jahre später gibt sie uns endlich diesen Song, danke Queen B", schrieb ein Nutzer.

Zuletzt hatte Beyoncé Schlagzeilen vor allem mit ihrem 2024er-Album "Cowboy Carter" gemacht, das die Charts stürmte. Zuvor deutete sie bereits an, mit neuer Musik in eine ganz andere Richtung zu gehen: Bei der Met Gala in New York, bei der sie in diesem Jahr als Co-Vorsitzende fungierte, soll sie ein Rockalbum angekündigt haben – als Hommage an Prince. Mit dem jetzigen Vault-Release zeigt die dreifache Mutter jedoch, dass sie auch die Verbindung zu ihren musikalischen Wurzeln im R&B nicht vergessen hat.

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Getty Images Beyoncé, 2024

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Getty Images Beyoncé während der NFL-Halbzeitshow in Texas, 2024

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beyonce Sängerin Beyoncé im Januar 2026