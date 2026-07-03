Florian Silbereisen lehnt die meisten neuen Jobangebote ab

Trotz seines vollen Terminkalenders häufen sich bei Florian Silbereisen (44) die Jobangebote – doch der Sänger winkt bei den meisten davon ab. Gegenüber der Abendzeitung erklärte er jetzt, wie er mit dem Ansturm an Anfragen umgeht: "Natürlich gibt es viele interessante und reizvolle Angebote, doch die meisten sage ich ab", so der Moderator. Stattdessen konzentriert er sich lieber auf das, was er bereits macht – und zwar richtig.

Florian begründete seine Entscheidung damit, dass er es für sinnvoller halte, bestehende Aufgaben ordentlich und fehlerfrei anzugehen, anstatt überall nur ein bisschen mitzumachen. Hinter dieser Haltung steckt aber auch ein persönlicher Beweggrund: Die Zeit mit Familie und Freunden sei nicht zurückzuholen, betonte er im Interview – egal wie verlockend ein neues Angebot sein mag.

Tatsächlich hat Florian mit seinem bestehenden Pensum bereits genug um die Ohren. Er ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten im deutschen Schlager, füllt Stadien und moderiert die großen Samstagabendshows für die ARD, die seinen Vertrag bis 2028 verlängert hat. Seit 2019 ist er zudem als Kapitän Max Parger in der ZDF-Reihe Das Traumschiff zu sehen – eine Rolle, die ihn zusätzlich vor die Kamera bringt und einen erheblichen Teil seiner Zeit beansprucht.

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Imago Florian Silbereisen beim Silvester-Schlagerboom 2026 in München

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Imago Florian Silbereisen bei den "Schlagerchampions" 2026 im Velodrom

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Getty Images Florian Silbereisen performt beim "Schlagerbooom Open Air" im Stadion Kitzbühel