Streamer HandOfBlood trollt FIFA in offiziellem WM-Werbespot

Maximilian Knabe alias HandOfBlood (33) hat sich während der Fußball-WM einen viralen Coup der Extraklasse geleistet: Der bekannte Streamer schaltete in der offiziellen Trinkpause des ZDF-Spiels Schweiz gegen Algerien einen eigenen Werbespot – und sorgte damit für reichlich Verwirrung bei einem Großteil der TV-Zuschauer. In dem Clip schlüpft Maximilian in seine gefeierte Paraderolle als schräger Vereinspräsident Knabe, um gezielt die umstrittenen WM-Trinkpausen auf die Schippe zu nehmen, die in diesem Jahr erstmals eingeführt wurden – vermeintlich aufgrund hoher Temperaturen während der Spiele: "Liebe Grüße an die FIFA. WM wird jedes Jahr besser. Diese Werbepaus… äh, Trinkpausen sind auch super für die Wirtschaf... äh, für den Sport", tönt Maximilian vom Rücksitz eines Autos per vermeintlicher Live-Schalte. Erst in den allerletzten zwei Sekunden hält er fast schon beiläufig seinen neuen Cola-Orange-Drink in die Kamera – der triumphale Alibi-Moment regulärer Produktwerbung, für den der Streamer die teure Sendezeit überhaupt erst bezahlt hat.

Besonderes Gesprächsthema ist unter den Fans allerdings nicht das Erfrischungsgetränk: Der Spot lief im Fernsehen im klassischen 16:9-Format, was auf TikTok für wahre Begeisterungsstürme sorgte. "TV-Werbung im 16:9-Format ist peak", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte die gesamte Aktion begeistert: "10/10 Nutzung von freiem Willen und Erwachsenengeld." Ein Fan gestand: "Habe es morgens um 6 Uhr live gesehen und war erstmal komplett verwirrt. Habe gedacht, ich habe das geträumt." Besonders pikant an der ganzen Aktion: Maximilian boykottiert die FIFA-WM eigentlich seit Jahren – unter anderem aus Überzeugung in Bezug auf Menschenrechte und Demokratie.

HandOfBlood zählt zu den bekanntesten Gaming-Streamern Deutschlands und erreicht auf Twitch und YouTube Millionen von Fans. Für Idee und Kreation des Spots bei der WM zeichnet laut Games Wirtschaft "Instinct3" verantwortlich, eine Künstler-Agentur, die Teil von seiner Unternehmensgruppe "Gute Gesellschaft" ist. Hinter diesem Dach bündelt Hänno, wie Fans ihn liebevoll nennen, eine ganze Reihe von Projekten. Dazu gehört etwa das Musiklabel "Corrupted Blood", das sich auf Heavy Metal spezialisiert hat – ein Genre, dem der Streamer selbst seit Jahren leidenschaftlich verbunden ist.

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Imago Maximilian Knabe, bekannt als HandOfBlood, bei der Baller League in der Motorworld Köln, Februar 2024

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DanielxLakomski / IMAGO / mix1 HandOfBlood bei der Influencer Darts WM 2025

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Instagram / mienah HandOfBlood und Mienah bei den Stream Awards 2024