Walentina Doronina droht "Ex" Xenos mit Telefonmitschnitt

Walentina Doronina (26) denkt gar nicht daran, die schweren Anschuldigungen ihres angeblichen Ex-Partners Timon, auch bekannt als Xenos, schweigend hinzunehmen. Unter dem aktuellen Promiflash-Post dazu feuerte die Reality-TV-Bekanntheit nun persönlich aus allen Rohren zurück. Ihre unmissverständliche Botschaft in den Instagram-Kommentaren: Von einer Beziehung könne überhaupt keine Rede sein – sie habe sich damals ganz bewusst dagegen entschieden, den Content-Creator weiter kennenzulernen. Stattdessen wirft sie ihm vor, die vermeintliche Liebesgeschichte und die skurrilen Details frei erfunden zu haben, um Aufmerksamkeit zu generieren. Um der Community handfeste Beweise zu liefern, ködert Walentina ihre Follower bereits mit einer brisanten Enthüllung: Demnach stehe die Veröffentlichung eines Telefonmitschnitts kurz bevor, in dem Timon angeblich selbst die Hosen herunterlässt.

In den Kommentarspalten legt die Blondine nach und behauptet, der Verlassene gebe in besagtem Telefonat offen zu, die Lügen und Fotos einzig "für Promo und Fame" in die Welt gesetzt zu haben. Nach dem Drop des Audiomaterials könne sich schließlich jeder selbst ein Bild vom Wahrheitsgehalt seiner Aussagen machen, meint sie. Die Fans im Netz sind derweil voll in ihrem Element: Während ein User kritisiert, dass Timon die kurze Kennenlernphase plötzlich als Partnerschaft interpretiere – ein Posting, das Walentina prompt mit einem virtuellen Herzchen adelt –, attestiert ihr ein anderer Follower maximale Cleverness: Am Ende reden alle über Walentina, sie habe also mal wieder "alles richtig gemacht". Doch der Spaß hat Grenzen: In ihrer Story verkündete Doronina mittlerweile, dass der Fall bereits bei der Polizei liege.

Für Walentina ist die aktuelle Schlammschlacht kein Neuland, sondern quasi das vertraute Kerngeschäft ihrer Karriere. Die gebürtige Essenerin hat sich in den letzten Jahren durch Formate wie Ex on the Beach, Promi Big Brother und Das Sommerhaus der Stars den Ruf als unangefochtene Krawall-Garantin des deutschen Reality-TVs erarbeitet. Wo Walentina auftaucht, brennt meistens die Hütte – und genau diese unerschrockene Bereitschaft zur totalen Konfrontation ist ihr größtes Kapital. Dass sie selbst bei privaten Konflikten sofort öffentlich in die Offensive geht und ihre Community als Geschworenen-Jury nutzt, gehört seit Tag eins zu ihrem Erfolgsrezept. Ob die abgebrochene Kennenlernphase mit Timon nun vor Gericht oder doch nur im nächsten Trash-Format enden wird, bleibt abzuwarten.

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Paramount+ Pressebereich Walentina Doronina bei "Germany Shore" 2025

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xenos.timon Timon (Xenos) im Juni 2026

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Instagram / walentinadoroninaofficial Realitystar Walentina Doronina, April 2026