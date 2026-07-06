Investment: Glen Powell steckt Millionen in Profi-Lacrosse

Glen Powell (37) investiert in die Premier Lacrosse League (PLL) – und das gleich in großem Stil. Der Schauspieler ist einer der Beteiligten einer Finanzierungsrunde, die insgesamt 100 Millionen Dollar (rund 87.589.000 Euro) eingebracht hat. Das berichtet unter anderem Deadline. Dabei ist auch Rob McElhenney (49), bekannt als Mitschöpfer und Star der Kultserie "It's Always Sunny in Philadelphia". Es handelt sich laut der Liga um die größte Kapitalerhöhung in der Geschichte des professionellen Lacrosse-Sports. Glen, der in seiner Jugend selbst in einem Clubteam Lacrosse gespielt hat, wird dabei nicht nur als Investor tätig sein, sondern auch als kreativer Berater für Storytelling, Markenstrategie und kreative Entwicklung. Gemeinsam mit den Liga-Mitgründern Paul und Mike Rabil plant er außerdem, die PLL und die Women's Lacrosse League (WLL) nach Texas zu expandieren – seinem Heimatstaat.

Die Finanzierungsrunde, eine sogenannte Series-E-Runde, wurde von Ares und Joe Tsai angeführt. Auch ESPN, das bereits 2025 eine Beteiligung an der Liga erworben hatte, beteiligte sich erneut mit einer Minderheitsbeteiligung. Die eingesammelten Mittel sollen unter anderem in den Ausbau der Medienverbreitung und des originalen Storytellings, den Ausbau von Sponsoring-Partnerschaften sowie in die Förderung des Jugendsports fließen. PLL-Mitgründer und Präsident Paul Rabil sagte in einer Pressemitteilung über Glen: "Er ist ein ehemaliger Spieler und jetzt ein überragender Schauspieler." Er bezeichnete die Kombination aus Glen und Rob als bedeutenden Gewinn für die Marke und die Storytelling-Bemühungen der Liga. Glen selbst erklärte in einem Statement: "Ich bin begeistert, in die PLL und WLL zu investieren und dabei zu helfen, den professionellen Lacrosse-Sport in den kulturellen Vordergrund zu rücken. Beginnend mit meinem Heimatstaat Texas."

Neben seinem sportlichen Engagement ist Glen auch als Unternehmer immer aktiver. Mit der Hulu-Comedy-Serie "Chad Powers", die er mitkreierte, mitproduzierte und in der er die Hauptrolle spielte, bewies er bereits sein Geschick abseits der reinen Schauspielerei. Privat läuft es für den 37-Jährigen ebenfalls rund: Berichten zufolge soll er seit einiger Zeit mit der Schauspielerin Michelle Randolph (28) zusammen und die Beziehung inzwischen exklusiv sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Glen Powell beim Omega Exclusive Planet Ocean Event im Faena Forum in Miami Beach, November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Glen Powell bei CBS Mornings in New York am 10. November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Glen Powell bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton in Beverly Hills